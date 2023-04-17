Пять стран G7 договорились вытеснить РФ с рынка ядерного топлива

16 апреля во время форума на полях саммита G7 США, Канада, Великобритания, Франция и Япония создали альянс, чтобы вытеснить Россию с международного рынка ядерной энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании.

Отмечается, что пять стран будут использовать ресурсы и возможности секторов гражданской ядерной энергетики каждой страны, чтобы подорвать контроль России над цепями поставок.

Это соглашение будет поддерживать стабильную поставку ядерного топлива для имеющихся реакторов, а также гарантировать безопасную и надежную разработку топлива для передовых реакторов будущего.

"Это соглашение будет использовано в качестве основы для того, чтобы полностью вытеснить Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это как можно скорее, чтобы отрезать для него еще один способ финансирования своего варварского нападения на Украину и фактически оставить Россию в стороне", - говорится в сообщении британского МИД.

Кроме того, министр энергетики Британии Грант Шаппс заявил, что это соглашение наряду с инвестициями в возобновляемые источники энергии станет ключевой частью энергетической независимости Британии.

"Это следующий жизненно важный шаг, объединение с другими странами, чтобы показать Путину, что России больше не рады, и укрепление нашей глобальной энергетической безопасности путем использования надежных международных поставок ядерного топлива из безопасных и надежных источников. Мы должны перестать зависеть от дорогостоящего ископаемого топлива и сосредоточиться на более разумных энергетических решениях", – подчеркнул Шаппс.

Отметим, как заявлял глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, Украина сможет самостоятельно производить для себя ядерное топливо по технологии американской компании Westinghouse ориентировочно в 2026 году.

Недавно компания "Энергоатом" подписала с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое позволит реализовать программу использования урана при производстве ядерного топлива для украинских АЭС.