Компания Ferrexpo за 2023 год уплатила более 1,9 млрд грн налогов и сборов

Предприятия Компании Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Билановский ГОК) по итогам января-декабря месяцев 2023 года перечислили более 1,93 млрд. грн. налогов и сборов в бюджеты разных уровней.

Согласно структуре платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, входящий в Ferrexpo FPM) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму 1,2 млрд. грн, Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo) – свыше 722,7 млн. грн, Билановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Ferrexpo) – свыше 67,8 млн. грн.

Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил 284 млн. грн, в областной бюджет – более 164 млн. грн, в государственный – более 425 млн. грн (33%, 19% и 48% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 265 млн. грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 112 млн. грн, в областной – более 64 млн. грн, в государственный – более 433 млн. грн (18%, 11% и 71% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составляет более 111 млн. грн.

Билановский ГОК уплатил в местный бюджет более 57 млн. грн, в областной – более 1 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 4 млн. грн (91%, 2% и 7% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 3 млн. грн.

За 2023 год НГОК уплатил экологический налог – более 41 млн. грн., налог на землю – более 104 млн. грн., НДФЛ – свыше 232 млн. грн., другие налоги и сборы – более 31 млн. грн. Плата за пользование недрами составляет более 463 млн. грн. Еристовский ГОК за аналогичный период уплатил налог на прибыль – свыше 253 млн. грн., экологический налог – свыше 22 млн. грн., НДФЛ – свыше 96 млн. грн., другие налоги и сборы – свыше 190 млн. грн. Плата за землю составляет более 49 млн. грн.

Основными бюджетными отчислениями Билановского ГОКа за 2023 год стали: плата за землю – более 51 млн. грн., НДФЛ – свыше 10 млн. грн. и 1 млн. грн. других налогов и сборов.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей.

Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. Ferrexpo имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, включая Австрию, Германию, Японию, Южную Корею, Тайвань, Китай, Словакию, Чехию, Турцию, Вьетнам, США и другие.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.