Україна закуповуватиме ядерне паливо для АЕС у Канади

НАЕК "Енергоатом" підписала з канадською компанією САМЕСО угоду, яка дозволить реалізувати програму з використання урану при виробництві ядерного палива для українських АЕС.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що президент "Енергоатома" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель в присутності премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля у Канаді підписали "Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організацію транспортування уранового концентрату".

Як зауважують в "Енергоатомі", це було останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

Документ регламентує фізичне постачання УОК з України до Канади та повʼязані із цим умови.

Зокрема, договір передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальше використання уранового концентрату для конверсії та постачання природного гексафториду урану (UF6) на збагачення.

Петро Котін переконаний, що це "знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок – стабільне забезпечення електроенергією громадян".

Очільник "Енергоатому" констатує, що підписання договору дає зелене світло практичному втіленню раніше підписаних контрактів між компаніями.

Зазначимо, як заявляв Петро Котін, Україна зможе самостійно виробляти для себе ядерне паливо за технологією американської компанії Westinghouse орієнтовно в 2026 році.