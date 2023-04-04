У "Енергоатомі" повідомили, коли планують вивести на ремонт половину енегоблоків АЕС

НАЕК "Енергоатом" планує влітку вивести половину енергоблоків атомних електростанцій на ремонт та модернізацію.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в коментарі "Укрінформу".

"Найбільш важкий період пройдено, всі енергоблоки працювали, але блоки потрібно перезавантажити. Тому найкращий період, коли це можна зробити з найменшими витратами і впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії, - це літо", - зазначив він.

За його словами, у цей період немає великого споживання електроенергії, тому що не потрібно вмикати опалення.

"Цього разу енергоблоки будуть ремонтуватися влітку, так, щоб половина блоків працювала, а інша половина була в ремонті", – повідомив Котін.

Він також додав, що нормальний строк ремонту енергоблока становить близько 50-60 діб, усе залежить від додаткових робіт. Але, наприклад, зараз потрібно провести модернізацію, яка займає набагато більше часу.

Зазначимо, на підконтрольній Україні території працюють 9 енергоблоків вітчизняних АЕС.