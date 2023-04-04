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Енергетика
Дата публікації

У "Енергоатомі" повідомили, коли планують вивести на ремонт половину енегоблоків АЕС

У "Енергоатомі" повідомили, коли планують вивести на ремонт половину енегоблоків АЕС
Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

НАЕК "Енергоатом" планує влітку вивести половину енергоблоків атомних електростанцій на ремонт та модернізацію. 

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в коментарі "Укрінформу".

"Найбільш важкий період пройдено, всі енергоблоки працювали, але блоки потрібно перезавантажити. Тому найкращий період, коли це можна зробити з найменшими витратами і впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії, - це літо", - зазначив він.

За його словами, у цей період немає великого споживання електроенергії, тому що не потрібно вмикати опалення. 

"Цього разу енергоблоки будуть ремонтуватися влітку, так, щоб половина блоків працювала, а інша половина була в ремонті", – повідомив Котін.

Він також додав, що нормальний строк ремонту енергоблока становить близько 50-60 діб, усе залежить від додаткових робіт. Але, наприклад, зараз потрібно провести модернізацію, яка займає набагато більше часу.

Зазначимо, на підконтрольній Україні території працюють 9 енергоблоків вітчизняних АЕС.

Автор:
Ніна Комащенко