В "Энергоатоме" сообщили, когда планируют вывести на ремонт половину энегоблоков АЭС

НАЭК "Энергоатом" планирует летом вывести половину энергоблоков атомных электростанций на ремонт и модернизацию.

Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в комментарии "Укринформу".

"Самый тяжелый период пройден, все энергоблоки работали, но блоки нужно перезагрузить. Поэтому лучший период, когда это можно сделать с наименьшими затратами и влиянием на энергосистему с точки зрения недостатка электроэнергии, - это лето", - отметил он.

По его словам, в этот период нет большого потребления электроэнергии, потому что не нужно включать отопление.

"На этот раз энергоблоки будут ремонтироваться летом, так чтобы половина блоков работала, а другая половина была в ремонте", - сообщил Котин.

Он также добавил, что нормальный срок ремонта энергоблока составляет около 50-60 дней, все зависит от дополнительных работ. Но, например, сейчас нужно провести модернизацию, занимающую гораздо больше времени.

Отметим, что на подконтрольной Украине территории работают 9 энергоблоков отечественных АЭС.