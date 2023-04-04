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Оккупанты создали псевдопрофсоюзную организацию на ЗАЭС: заставляют персонал платить взносы
Захватив крупнейший в Европе атомный объект, Запорожскую АЭС в Энергодаре, оккупанты пытаются всеми возможными и невозможными способами придать своим действиям "легитимность".
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Энергоатом".
Отмечается, что после создания фейкового де-факто российского оператора де-юре украинской станции, оккупанты заменили вывески и "перетащили" часть персонала под якобы юрисдикцию РФ.
Пока оккупанты всячески пытаются убедить персонал ЗАЭС в том, что "Россия здесь навсегда".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"А теперь "создали" еще и первичную псевдопрофсоюзную организацию на Запорожской АЭС, о чем бодро отрапортовали в официальной российской прессе", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" отмечают, что, несмотря на то, что в эту мифическую организацию вошли считанные работники, показательно еще и другое.
"Ведь быть членом профсоюза - значит платить ежемесячный взнос. И эти взносы - немалые при достаточно высоких зарплатах в атомной отрасли - будут оседать на счетах фейкового АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или других предприятиях Росатома", - подчеркивают в ведомстве.
Поэтому оккупанты получат средства, которые они легко смогут присваивать, в очередной раз обманывая атомщиков ЗАЭС, например с зарплатами.
Напомним, на Запорожской АЭС, во временно захваченном Россией Энергодаре, катастрофически растет дефицит профессиональных работников. Обеспечивать жизнедеятельность атомной электростанции становится все труднее.
В попытках найти квалифицированных работников-атомщиков, российские оккупанты установили своеобразный антирекорд, предложив работу 80-летней пенсионерке.
В феврале на ЗАЭС прибыл персонал по Калининской АЭС. Атомщики из РФ, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции.