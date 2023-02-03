Докерувалися: на ЗАЕС немає кому працювати, окупанти запропонували роботу 80-річній пенсіонерці, - Енергоатом

Спровокувавши кадровий голод на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі, загарбники тепер нашвидкуруч шукають персонал для роботи на станції.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Російські загарбники, які взяли в заручники найбільшу в Європі – Запорізьку – атомну електростанцію разом з її персоналом, докерувалися до того, що тепер там просто немає кому працювати. Не допоміг навіть набір за оголошенням, тож тепер загарбникам на ЗАЕС доводиться наймати на роботу колишніх атомників, які давно вийшли на пенсію", - зазначають в "Енергоатомі".

Там додають, що у спробах знайти кваліфікованих працівників-атомників, російські окупанти встановили своєрідний антирекорд, запропонувавши роботу 80-річній (!) пенсіонерці.

Як ще один спосіб "заманювання" персоналу загарбники використовують "кар’єрний ліфт". Тобто пропонують неабияке підвищення, як-от з прибиральників – в начальники. Втім, і це, російським ядерним терористам не дуже допомагає.

"Ба більше: через брак персоналу окупанти не можуть запустити хоча б один енергоблок ЗАЕС, і обладнання станції через порушення режимів експлуатації, недотримання температурного режиму та зупин енергоблоків продовжує деградувати", - підкреслюють в "Енергоатомі".

Там наголошують, що фізична, ядерна та радіаційна безпека Запорізької АЕС і досі тримається на кваліфікованих атомниках України, котрі не погодилися на співпрацю з ворогом та відмовилися підписувати контракти із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

"Енергоатом" вкотре закликає атомників не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє.

Також компанія нагадує: відважний персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплати – заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика.

Крім того, всім атомникам – патріотам ЗАЕС будуть виплачені додаткові премії у розмірі 50% посадового окладу/тарифної ставки починаючи з 1 січня 2023 року (до цього – з квітня 2022 року – 20%). Нарахування й одноразова виплата цієї додаткової грошової винагороди планується відразу після деокупації міста Енергодар і повного звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів.

Нагадаємо, раніше пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що через кадровий голод на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі загарбники відкрили набір "фахівців", публікуючи оголошення про "вакансії".