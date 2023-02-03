Доуправлялись: на ЗАЭС некому работать, оккупанты предложили работу 80-летней пенсионерке, - Энергоатом

Спровоцировав кадровый голод на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре, захватчики теперь на скорую руку ищут персонал для работы на станции.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Русские захватчики, взявшие в заложники крупнейшую в Европе – Запорожскую атомную электростанцию вместе с ее персоналом, доуправлялись до того, что теперь там просто некому работать. Не помог даже набор по объявлению, поэтому теперь захватчикам на ЗАЭС приходится нанимать на работу бывших атомщиков, давно вышедших на пенсию", - отмечают в "Энергоатоме".

Там добавляют, что в попытках найти квалифицированных работников-атомщиков, российские оккупанты установили своеобразный антирекорд, предложив работу 80-летней (!) пенсионерке.

В качестве еще одного способа "заманивания" персонала захватчики используют "карьерный лифт". То есть предлагают большое повышение, как из уборщиков – в начальники. Впрочем, и это российским ядерным террористам не очень помогает.

"Из-за нехватки персонала оккупанты не могут запустить хотя бы один энергоблок ЗАЭС, и оборудование станции из-за нарушений режимов эксплуатации, несоблюдения температурного режима и остановки энергоблоков продолжает деградировать", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Там подчеркивают, что физическая, ядерная и радиационная безопасность Запорожской АЭС до сих пор держится на квалифицированных атомщиках Украины, которые не согласились на сотрудничество с врагом и отказались подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

"Энергоатом" призывает атомщиков не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать соучастниками агрессора и не разрушить собственное будущее.

Также компания напоминает: отважный персонал Запорожской АЭС, который в условиях оккупации продолжает сохранять верность Украине, получит все обещанные выплаты – заработную плату, вознаграждения по итогам 2022 г. и премии ко Дню энергетика.

Кроме того, всем атомщикам – патриотам ЗАЭС будут выплачены дополнительные премии в размере 50% должностного оклада/тарифной ставки, начиная с 1 января 2023 года (до этого – с апреля 2022 года – 20%). Начисление и единовременная выплата этого дополнительного денежного вознаграждения планируется сразу после деоккупации города Энергодар и полного освобождения Запорожской АЭС от российских оккупантов.

Напомним, ранее прессслужба НАЭК "Энергоатом" сообщала, что из-за кадрового голода на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре захватчики открыли набор "специалистов", публикуя объявление о "вакансиях".