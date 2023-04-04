Окупанти створили псевдопрофспілкову організацію на ЗАЕС: змушують персонал платити внески

Захопивши найбільший в Європі атомний об’єкт, Запорізьку АЕС в Енергодарі, окупанти намагаються в усі можливі та неможливі способи надати своїм діям "легітимності".

Про це повідомила пресслужба НАК "Енергоатом".

Зазначається, що після створення фейкового де-факто російського оператора де-юре української станції, окупанти замінили вивіски та "перетягнули" частину персоналу під нібито юрисдикцію РФ.

Наразі окупанти всіляко намагаються переконати персонал ЗАЕС у тому, що "Россия тут навсегда".

"А тепер "створили" ще й первинну псевдопрофспілкову організацію на Запорізькій АЕС, про що бадьоро відрапортували в офіційній російській пресі", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зауважують, що попри те, що в цю міфічну організацію увійшли лічені працівники, показово ще й інше.

"Адже бути членом профспілки – означає платити щомісячний внесок. І ці внески – чималі за доволі високих зарплат в атомній галузі – осідатимуть на рахунках фейкового АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або інших підприємствах Росатома", - підкреслюють у відомстві.

Тому окупанти отримають кошти, які вони легко зможуть привласнювати, вчергове обманюючи атомників ЗАЕС, як-от із зарплатами.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС, у тимчасово захопленому Росією Енергодарі, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників. Забезпечувати життєдіяльність атомної електростанції стає дедалі складніше.

У спробах знайти кваліфікованих працівників-атомників, російські окупанти встановили своєрідний антирекорд, запропонувавши роботу 80-річній пенсіонерці.

У лютому на ЗАЕС прибув персонал з Калінінської АЕС. Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції.