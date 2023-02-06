Окупанти завезли в Енергодар персонал з Калінінської АЕС

На тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі прибув персонал з Калінінської АЕС. Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що серед "заїжджих гастролерів" – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники "атомних спеціальностей".

"Загарбники обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й рашисти заблокували їм доступ до робочих місць", - повідомляють в "Енергоатомі".

Там зауважують, що так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини.

Водночас зрадникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значно зменшили зарплатню.

"Крім того, колаборантам анонсували ще й скасування трудового стажу та зароблених "за України" відпусток. Бо рашисти вміють лише обіцяти золоті гори, та далі обіцянок справа не йде", - зазначили в "Енергоатомі".

У відомстві вкотре закликали атомників не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє.

Нагадаємо, раніше пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що через кадровий голод на ЗАЕС загарбники відкрили набір "фахівців", публікуючи оголошення про "вакансії".

У спробах знайти кваліфікованих працівників-атомників, російські окупанти встановили своєрідний антирекорд, запропонувавши роботу 80-річній пенсіонерці.