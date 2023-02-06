Оккупанты завезли в Энергодар персонал из Калининской АЭС

На временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре прибыл персонал из Калининской АЭС. Атомщики из РФ, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что среди "заезжих гастролеров" - инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители "атомных специальностей".

"Захватчики обещают им подготовку на полномасштабном тренажере. Но украинские инструкторы, которые должны учить на нем, от работы на врага отказались, и рашисты заблокировали им доступ к рабочим местам", - сообщают в "Энергоатоме".

Там отмечают, что так или иначе, повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" теперь невозможно. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще предлагают перевезти в Энергодар семьи.

В то же время предателям на ЗАЭС, подписавшие контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значительно уменьшили зарплату.

"Кроме того, коллаборантам анонсировали еще и отмену трудового стажа и заработанных "при Украине" отпусков. Потому что рашисты умеют только обещать золотые горы, и дальше обещаний дело не идет", - отметили в "Энергоатоме".

В ведомстве еще раз призвали атомщиков не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее.

Напомним, ранее прессслужба НАЭК "Энергоатом" сообщала, что из-за кадрового голода на ЗАЭС захватчики открыли набор "специалистов", публикуя объявление о "вакансии".

В попытках найти квалифицированных работников-атомщиков, российские оккупанты установили своеобразный антирекорд, предложив работу 80-летней пенсионерке.