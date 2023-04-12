Украина будет закупать ядерное топливо для АЭС у Канады

НАЭК "Энергоатом" подписало с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое позволит реализовать программу по использованию урана при производстве ядерного топлива для украинских АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и главный исполнительный директор CAMECO Тим Гитцель в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Канаде подписали "Договор на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организацию транспортировки уранового концентрата".

Как отметили в "Энергоатоме", это было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.

Документ регламентирует физическую поставку УОК из Украины в Канаду и связанные с этим условия.

В частности, договор предусматривает поставку всего объема добываемого на восток ГОКа урана в Канаду и дальнейшее использование уранового концентрата для конверсии и поставки природного гексафторида урана (UF6) на обогащение.

Петр Котин убежден, что это "знаковое событие для украинской ядерной отрасли, оно гарантирует ее стабильность и, как следствие, - стабильное обеспечение электроэнергией граждан".

Глава "Энергоатома" констатирует, что подписание договора дает зеленый свет практическому воплощению ранее подписанных контрактов между компаниями.

Напомним, как заявлял Петр Котин, Украина сможет самостоятельно производить для себя ядерное топливо по технологии американской компании Westinghouse ориентировочно в 2026 году.