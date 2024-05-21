Минсоцполитики будет проводить закупки за средства Всемирного банка через "Прозорро"

ГУ "Профессиональные закупки" в рамках пилотного проекта будет проводить закупки для Минсоцполитики за средства Всемирного банка в электронной системе "Прозорро".

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Так, согласно ее сообщению, закупки государственных заказчиков за счет иностранных доноров все чаще переходят в электронную систему "Прозорро", что повышает их эффективность и конкурентность.

Бегун отметила, что проведение закупок на тендерах и по рамочным соглашениям через ГУ "Профессиональные закупки" уже продемонстрировали свою эффективность, ведь это экономит не только средства, но и время заказчика.

Теперь ГУ "Профессиональные закупки" будет осуществлять закупки за средства и в соответствии с правилами Всемирного банка в рамках их совместного проекта с Министерством социальной политики Украины. Все процедуры будут объявлены в системе "Прозорро". Это должно повысить их эффективность и конкурентность и уменьшить нагрузку на соответствующий центральный орган исполнительной власти.

"Мы уверены, что закупками должны заниматься профессионалы, а сотрудники министерства должны фокусироваться на их непосредственных задачах – формировать политику", – подчеркнула Бигун.

Замминистра экономики добавила, что это должно стать сигналом для других международных партнеров Украины по поводу более активного использования системы "Прозорро".

"Всемирный банк первый начал использовать "Прозорро" в своих закупках. На сегодняшний день в электронной системе объявлено более 300 таких тендеров, и мы ожидаем, что этот опыт поможет нам привлечь других стейкхолдеров к использованию нашей электронной системы и одновременно с этим улучшить процессы и функциональность Прозорро", – объяснила Бигун.

В Минсоцполитики рассказали, что ведомство сотрудничает со Всемирным Банком еще с 2014 года, реализуя проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", финансирование которого обеспечивает Банк. Он направлен на улучшение системы социальной помощи и социальных услуг для малообеспеченных семей в Украине, в частности через инвестиции в развитие материальной базы социальной сферы.

"Закупки в рамках Проекта осуществляются в соответствии с правилами Всемирного банка, и до недавнего времени проводились без использования украинской системы электронных закупок Prozorro. Поэтому не очень большой процент украинских предпринимателей участвовал в торгах", - пояснили в Минсоцполитики.

Отмечается, что оплата услуг ГУ "Профессиональные закупки" будет производиться только в случае успешного завершения процедуры закупки.

"Таким образом, благодаря вводимым изменениям, украинский бизнес сможет участвовать в закупках Проекта через систему Prozorro с привычным функционалом, а закупки за средства доноров будут происходить максимально прозрачно и эффективно", - подытожили в Минсоцполитики.

В чем состоит цель экспериментального проекта

Цель экспериментального проекта для Минсоцполитики – обеспечить профессионализм при организации торгов, сделать невозможным наличие конфликта интересов при проведении закупок, и максимально расширить количество участников на торгах для увеличения конкуренции и уменьшения цен по результатам тендерных процедур.

Для Минэкономики – строить в ГУ "Профессиональные закупки" центр экспертизы по проведению закупок, которые осуществляются за средства и по правилам Всемирного банка, но проводятся в системе Prozorro.

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