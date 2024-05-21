Мінсоцполітики проводитиме закупівлі за кошти Світового банку у "Прозорро"

ДУ "Професійні закупівлі" в рамках пілотного проєкту буде проводити закупівлі для Мінсоцполітики за кошти Світового банку в електронній системі "Прозорро".

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Так, згідно з її повідомленням, закупівлі державних замовників за кошти іноземних донорів все частіше переходять в електронну систему "Прозорро", що підвищує їхню ефективність та конкурентність.

Бігун зазначила, що проведення закупівель на тендерах та за рамковими угодами через ДУ "Професійні закупівлі" вже продемонстрували свою ефективність, адже це економить не тільки кошти, але ще й час замовника.

Відтепер ДУ "Професійні закупівлі" буде здійснювати закупівлі за кошти та відповідно до правил Світового банку в рамках їх спільного проєкту з Міністерством соціальної політики України. Всі процедури оголошуватимуться у системі "Прозорро". Це має підвищити їхню ефективність та конкурентність, і зменшити навантаження на відповідний центральний орган виконавчої влади.

"Ми впевнені, що закупівлями мають займатися професіонали, а співробітники міністерства мають фокусуватися на їхніх безпосередніх задачах - формувати політику", - підкреслила Бігун.

Заступник міністра економіки додала, що це має стати сигналом для інших міжнародних партнерів України щодо більш активного використання системи "Прозорро".

"Світовий банк перший почав використовувати "Прозорро" у своїх закупівлях. На сьогодні в електронній системі оголошено понад 300 таких тендерів, і ми очікуємо що цей досвід допоможе нам залучити інших стейкхолдерів до використання нашої електронної системи та одночасно з цим покращити процеси та функціональність Прозорро", - пояснила Бігун.

У Мінсоцполітики розповіли, що відомство співпрацює зі Світовим Банком ще з 2014 року, реалізуючи проєкт "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", фінансування якого забезпечує Банк. Він спрямований на покращення системи соціальної допомоги та соціальних послуг для малозабезпечених сімей в Україні, зокрема, через інвестиції у розвиток матеріальної бази соціальної сфери.

"Закупівлі в рамках Проєкту здійснюються відповідно до правил Світового банку, і донедавна проводились без використання української системи електронних закупівель Prozorro. Через це не дуже великий відсоток українських підприємців брали участь в торгах", - пояснили в Мінсоцполітики.

Зазначається, що оплата послуг ДУ "Професійні закупівлі" здійснюватиметься тільки у разі успішного завершення процедури закупівлі.

"Таким чином, завдяки змінам, що запроваджуються, український бізнес зможе брати участь у закупівлях Проєкту через систему Prozorro із звичним функціоналом, а закупівлі за кошти донорів відбуватимуться максимально прозоро і ефективно", - підсумували у Мінсоцполітики.

В чому полягає мета експериментального проєкту

Мета експериментального проєкту для Мінсоцполітики – забезпечити професійність при організації торгів, унеможливити наявність конфлікту інтересів під час проведення закупівель, та максимально розширити кількість учасників на торгах задля збільшення конкуренції і зменшенні цін за результатами тендерних процедур.

Для Мінекономіки – розбудовувати у ДУ "Професійні закупівлі" центр експертизи щодо проведення закупівель, що здійснюються за кошти та за правилами Світового банку, але проводяться у системі Prozorro.

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