В "Прозорро.Продажи" состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова

21 мая 2024 года в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" состоялись первые онлайн-аукционы по продаже конфискованных квартир коллаборантов, объявленные Фондом госимущества (ФГИУ).

Об этом сообщила пресс-служба "Прозорро.Продажи".

По словам СЕО "Прозорро.Продажи" Сергея Бута, торги по реализации имущества одного из российских олигархов и коллаборанта состоялись впервые в системе "Прозорро.Продажи", позволяющей прозрачным и открытым способом продавать все активы, связанные со страной-агрессором.

Он отметил, что это повторные торги по продаже квартир, на которых стоимость объектов вдвое снижена. Несмотря на это, всего 11 участников пришли соревноваться за санкционное имущество.

"Конкуренция участников на торгах позволила повысить стартовую цену, и после заключения сделок по результатам онлайн-аукционов в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступит более 6.9 млн. гривен", - прокомментировал Бут.

За сколько продали квартиры коллаборантов

Стоимость принадлежавшей Михаилу Шелкову квартиры стартовала на торгах с почти 3,8 млн гривен. За нее соревновались два участника, самой высокой стала ставка более 4 млн гривен. Четырехкомнатное жилье площадью 175,5 кв. находится в здании с закрытой территорией в Приморском районе Одессы.

Квартиру Владимира Сальдо ФГИ выставил на торги со стартовой ценой почти 1,9 млн гривен. В результате конкуренции из 9 участников ее финальная стоимость составила более 2,9 млн. гривен. Недвижимость площадью около 130 м кв. находится недалеко от пляжа Аркадия в Одессе.

В "Прозорро.Продажи" отмечают, что победители аукционов имеют 20 рабочих дней на уплату стоимости лотов после дня завершения аукциона. Договор купли-продажи подписывается только после поступления средств на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Напомним, продажа конфискованных квартир Сальдо и Шелкова, запланированная на 17 апреля, так и не состоялась, поскольку ни один участник не подал заявки на участие в аукционе ФГИУ.

В распоряжении ФГИУ – 753 единицы санкционного имущества

Как отметил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, в Фонде на сегодняшний день в проработке 753 единицы санкционного имущества. Это квартиры и дома, предприятия и заводы, нежилые помещения, автомобили и даже паркоместа.

"Каждый актив врагов Украины мы активно готовим к реализации: снимаем аресты, приводим в соответствие документацию, проводим регистрационные действия и т.д. Делаем все для того, чтобы активы подсанкционных лиц работали на восстановление Украины!" - заявил он.

ВАКС разрешил конфисковать активы коллаборанта Сальдо

10 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение по делу по второму иску от Министерства юстиции Украины, согласно которому на коллаборанта и бывшего члена пророссийской партии "Оппозиционная платформа при жизни" Владимира Сальдо будут наложены санкции в виде взыскания активов в пользу государства.

Ранее правительство приняло решение о передаче основных активов коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери в управление Фонда государственного имущества Украины.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, в январе 2024 года в государственный бюджет поступили первые санкционные деньги в размере более 32 млн. грн., которые будут направлены на восстановление инфраструктуры. Речь идет о собственных средствах таких коллаборантов, как Дмитрий Ворон (член Совета Федерации РФ и представитель временно захваченной территории Запорожской области), и Владимир Сальдо (так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области), и финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

Добавим, что в феврале 2024 года ФГИ получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината. Раньше они принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске. Кроме того, в управление ФГИ поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй".