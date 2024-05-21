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В "Прозорро.Продажи" состоялись успешные аукционы по продаже квартир коллаборантов Сальдо и Шелкова
21 мая 2024 года в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" состоялись первые онлайн-аукционы по продаже конфискованных квартир коллаборантов, объявленные Фондом госимущества (ФГИУ).
Об этом сообщила пресс-служба "Прозорро.Продажи".
По словам СЕО "Прозорро.Продажи" Сергея Бута, торги по реализации имущества одного из российских олигархов и коллаборанта состоялись впервые в системе "Прозорро.Продажи", позволяющей прозрачным и открытым способом продавать все активы, связанные со страной-агрессором.
Он отметил, что это повторные торги по продаже квартир, на которых стоимость объектов вдвое снижена. Несмотря на это, всего 11 участников пришли соревноваться за санкционное имущество.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Конкуренция участников на торгах позволила повысить стартовую цену, и после заключения сделок по результатам онлайн-аукционов в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступит более 6.9 млн. гривен", - прокомментировал Бут.
За сколько продали квартиры коллаборантов
Стоимость принадлежавшей Михаилу Шелкову квартиры стартовала на торгах с почти 3,8 млн гривен. За нее соревновались два участника, самой высокой стала ставка более 4 млн гривен. Четырехкомнатное жилье площадью 175,5 кв. находится в здании с закрытой территорией в Приморском районе Одессы.
Квартиру Владимира Сальдо ФГИ выставил на торги со стартовой ценой почти 1,9 млн гривен. В результате конкуренции из 9 участников ее финальная стоимость составила более 2,9 млн. гривен. Недвижимость площадью около 130 м кв. находится недалеко от пляжа Аркадия в Одессе.
В "Прозорро.Продажи" отмечают, что победители аукционов имеют 20 рабочих дней на уплату стоимости лотов после дня завершения аукциона. Договор купли-продажи подписывается только после поступления средств на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Напомним, продажа конфискованных квартир Сальдо и Шелкова, запланированная на 17 апреля, так и не состоялась, поскольку ни один участник не подал заявки на участие в аукционе ФГИУ.
В распоряжении ФГИУ – 753 единицы санкционного имущества
Как отметил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, в Фонде на сегодняшний день в проработке 753 единицы санкционного имущества. Это квартиры и дома, предприятия и заводы, нежилые помещения, автомобили и даже паркоместа.
"Каждый актив врагов Украины мы активно готовим к реализации: снимаем аресты, приводим в соответствие документацию, проводим регистрационные действия и т.д. Делаем все для того, чтобы активы подсанкционных лиц работали на восстановление Украины!" - заявил он.
ВАКС разрешил конфисковать активы коллаборанта Сальдо
10 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение по делу по второму иску от Министерства юстиции Украины, согласно которому на коллаборанта и бывшего члена пророссийской партии "Оппозиционная платформа при жизни" Владимира Сальдо будут наложены санкции в виде взыскания активов в пользу государства.
Ранее правительство приняло решение о передаче основных активов коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери в управление Фонда государственного имущества Украины.
"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Напомним, в январе 2024 года в государственный бюджет поступили первые санкционные деньги в размере более 32 млн. грн., которые будут направлены на восстановление инфраструктуры. Речь идет о собственных средствах таких коллаборантов, как Дмитрий Ворон (член Совета Федерации РФ и представитель временно захваченной территории Запорожской области), и Владимир Сальдо (так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области), и финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.
Добавим, что в феврале 2024 года ФГИ получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината. Раньше они принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске. Кроме того, в управление ФГИ поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй".