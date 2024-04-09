ФГИ получил в управление санкционные активы российского пропагандиста Киселева

В управление Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй".

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Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Он отметил, что обе компании занимались организацией фестиваля Jazz Koktebel и напомнил, что 4 марта Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы журналиста в пользу государства.

Также к санкционному имуществу добавилась компания "Атлантис - ПАК Украина", дочернее предприятие ЧАО "Пентопак", которое недавно было передано в управление Фонда. Конечный бенефициарный собственник – гражданка РФ.

Кроме того, по словам Коваля, среди новых санкционных активов – рынок на Херсонщине, принадлежавший местному сепаратисту Георгию Каленову.

На сегодняшний день ФГИ аккумулировал 735 таких активов. 12 из них уже реализовано на общую сумму более 32 миллионов гривен.

В частности, 17 апреля в системе Прозорро запланированы следующие аукционы: ФГИ выставит на продажу одесские квартиры, принадлежавшие российскому олигарху Михаилу Шелкову и гауляйтеру Владимиру Сальдо.

"Имущество окупантов, коллаборантов и врагов Украины должно работать на пользу страны! Ведь все средства от реализации таких активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", - подытожил глава Фонда.

Напомним, в феврале 2024 года ФГИУ получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината. Раньше они принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске.

В январе сообщалось, что в государственный бюджет поступили первые санкционные деньги в размере более 32 млн грн, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры. Речь шла о собственных средствах таких коллаборантов, как Дмитрий Ворон (член Совета Федерации РФ и представитель временно захваченной территории Запорожской области), и Владимир Сальдо (так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области) и финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.