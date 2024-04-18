ФГИУ не удалось с первой попытки продать конфискованные квартиры Сальдо и Шелкова

Продажа конфискованных квартир Сальдо и Шелкова, запланированная на 17 апреля, так и не состоялась, поскольку ни один участник не подал заявки на участие в аукционе ФГИУ.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

"Ни один участник не отправился на аукционы ФГИУ по продаже квартир в престижных районах Одессы. Они принадлежали коллаборанту Владимиру Сальдо и российскому олигарху Михаилу Шелкову", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятно, инвесторов останавливают как обстрелы Одессы, так и бекграунд активов, связанный с механизмом их конфискации.

Теперь Фонд госимущества в течение 10 дней должен объявить новые аукционы – со снижением стартовой цены на 50%.

ВАКС разрешил конфисковать активы коллаборанта Сальдо

10 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение по делу по второму иску от Министерства юстиции Украины, согласно которому на коллаборанта и бывшего члена пророссийской партии "Оппозиционная платформа при жизни" Владимира Сальдо будут наложены санкции в виде взыскания активов в пользу государства.

Ранее правительство приняло решение о передаче основных активов коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери в управление Фонда государственного имущества Украины.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, в январе 2024 года в государственный бюджет поступили первые санкционные деньги в размере более 32 млн. грн., которые будут направлены на восстановление инфраструктуры. Речь идет о собственных средствах таких коллаборантов, как Дмитрий Ворон (член Совета Федерации РФ и представитель временно захваченной территории Запорожской области), и Владимир Сальдо (так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области) и финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

Добавим, что в феврале 2024 года ФГИ получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината. Раньше они принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске. Кроме того, в управление ФГИ поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй".