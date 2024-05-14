Фонд госимущества успешно продал два объекта

14 мая Фонд государственного имущества на аукционной платформе "Прозорро.Продажи" успешно продал два важных объекта государственной собственности. Это Запорожский экспертно-технический центр Гоструда и Ивано-Франковский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

В частности, на электронной площадке "Прозорро.Продажи" состоялась продажа Запорожского экспертно-технического центра Гоструда. Несмотря на то, что здание находится всего в 40 км от линии фронта, за объект боролись двое участников.

Победитель приобрел лот за 13 млн. грн.

"Благодарю бизнеса, который в военное время верит в победу Украины и инвестирует в такие объекты. Ведь средства от приватизации идут в государственный бюджет в поддержку Сил Обороны", - отметил глава ФГИУ.

Кроме того, в системе "Прозорро.Продажи" был реализован Ивано-Франковский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства за 61,6 млн. грн.

За это помещение в центре Ивано-Франковска соревновались 23 участника аукциона, в результате чего цена выросла в 22 раза от стартовой.

Госбюджет пополнился 650 млн. грн от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК" в Одессе. Последний был продан свыше 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается прошлого года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен, и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. В целом в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.