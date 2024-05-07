ФГИУ выставил на продажу Шабалиновский спиртзавод на Черниговщине

Фонд госимущества Украины выставил на приватизацию Единый имущественный комплекс ГП "Шабалиновский спиртовой завод" в Черниговской области.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Этот объект — перспективный браунфилд, ожидающий своего инвестора для восстановления. Приватизация завода открывает возможности для развития промышленной площадки с уже имеющейся инфраструктурой", - заявил он.

Онлайн-аукцион состоится 16 мая в системе "Прозорро.Продажи". Прием предложений – до 15 мая включительно. Стартовая цена - 959,1 тыс. грн (без НДС).

Что известно о лоте

Шабалиновский спиртовой завод расположен в селе Ивановка Нежинского района, рядом с озером и автодорогами М-02 и Т-2523. Эта локация обеспечивает удобную логистику и дополнительную привлекательность для инвестиций.

Шабалиновский спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажи Шабалиновский спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажи Шабалиновский спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажи Шабалиновский спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажи Шабалиновский спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажи Шабалиновский спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажи Шабалиновский спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажи Шабалиновский спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажи

В состав ЕИК входят:

51 объект недвижимого имущества (12 311,7 м²);

2 земельных участка (56,46 га);

3 автомобиля;

250 единиц движимого имущества (оборудование, мебель и т.п.).

Новый собственник обязан погасить задолженность предприятия по зарплате в размере 552 тыс. грн и перед бюджетом – 21 168 тыс. грн. Остальные условия продажи предусматривают сохранение рабочих мест в течение 6 месяцев.

"Приватизация ГП "Шабалиновский спиртовой завод" - это шанс для инвестора реализовать свои бизнес-идеи на базе существующих производственных мощностей и инфраструктуры. Новый собственник сможет диверсифицировать направления деятельности и создать добавленную стоимость", - говорится в сообщении главы ФГИ.

Приватизация спиртзаводов

Напомним, Фонд госимущества Украины выставил на приватизацию единственный имущественный комплекс ГП "Лохвицкий спиртовой комбинат", расположенный в Полтавской области.

В марте Фонд госимущества продал Холминский спиртзавод на Черниговщине почти втрое дороже начальной цены – за 45 млн грн, при стартовой стоимости 15,35 млн грн.

Также сообщалось, что на заседании 12 декабря Кабинет министров Украины принял решение о дальнейшей приватизации "Ичнянского спиртового завода" (Черниговская область) и "Красненского завода продтоваров" (Житомирская область).

В августе 2023 года Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион "Струтинский спиртзавод" во Львовской области, начальная цена которого составила 31,3 млн. грн.

Детальнее о приватизации спиртзаводов в Украине читайте в статье Delo.ua "Спиртзаводы на продажу: Как государство лишается убыточных активов и зачем их покупает бизнес".