ФГИ выставил на продажу Лохвицкий спиртзавод в Полтавской области

Фонд госимущества Украины выставил на приватизацию единственный имущественный комплекс ГП "Лохвицкий спиртовой комбинат", расположенный в Полтавской области.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что торги пройдут 23 мая, стартовая цена лота – 11,22 млн грн.

Первую попытку приватизировать Лохвицкий спирткомбинат Фонд госимущества предпринял в марте, однако аукцион был отменен из-за отсутствия участников.

Что известно о лоте

Основным видом деятельности, согласно Уставу, является дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков. Мощности предприятия разрешают производить 6000 декалитров ректификата в сутки, но с 2009 года оно не работает.

Общее количество объектов недвижимости и сооружений – 139 объектов, общей площадью 28 614,4 кв.м.

Общая площадь земельных участков – 19,7179 га (5 земельных участков на праве постоянного пользования), целевое назначение – для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности.

Также у предприятия есть 21 единица транспорта и спецтехники, в том числе грузовые автомобили, тракторы, прицеп и тепловоз.

На 31 марта 2024 года просроченная кредиторская задолженность ГП составляет 55,68 млн грн. Среднесписочная численность работников – три человека.

Все активы находятся в Миргородском районе Полтавской области.

Покупатель ЕИК ГП "Лохвицкий спиртовой комбинат" обязан в течение полугода со дня перехода права собственности не допустить увольнения работников и погасить задолженность предприятия по заработной плате и перед бюджетом.

Приватизация спиртзаводов

Напомним, в марте Фонд госимущества продал Холминский спиртзавод на Черниговщине почти втрое дороже начальной цены – 45 млн грн, при стартовой стоимости 15,35 млн грн.

Также сообщалось, что на заседании 12 декабря Кабинет министров Украины принял решение о дальнейшей приватизации "Ичнянского спиртового завода" (Черниговская область) и "Красненского завода продтоваров" (Житомирская область).

В августе 2023 года Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион "Струтинский спиртзавод" во Львовской области, начальная цена которого составила 31,3 млн. грн.

Подробнее о приватизации спиртзаводов в Украине читайте в статье Delo. ua "Спиртзаводы на продажу: Как государство лишается убыточных активов и зачем их покупает бизнес".