ФДМУ виставив на продаж Лохвицький спиртзавод у Полтавській області

Фонд держмайна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат", що розташований у Полтавській області.

Про це свідчать дані у системі Prozorro.Продажі.

Зазначається, що торги відбудуться 23 травня, стартова ціна лота - 11,22 млн грн.

Першу спробу приватизувати Лохвицький спирткомбінат Фонд держмайна зробив у березні, однак аукціон було скасовано через відсутність учасників.

Що відомо про лот

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту, є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Потужності підприємства дозволяють виробляти 6000 декалітрів ректифікату на добу, але з 2009 року воно не працює.

Загальна кількість обєктів нерухомості та споруд - 139 об'єктів, загальною площею 28 614,4 кв.м.

ДП "Лохвицький спиртовий комбінат". Фото: Prozorro.Продажі ДП "Лохвицький спиртовий комбінат". Фото: Prozorro.Продажі ДП "Лохвицький спиртовий комбінат". Фото: Prozorro.Продажі ДП "Лохвицький спиртовий комбінат". Фото: Prozorro.Продажі ДП "Лохвицький спиртовий комбінат". Фото: Prozorro.Продажі ДП "Лохвицький спиртовий комбінат". Фото: Prozorro.Продажі

Загальна площа земельних ділянок - 19,7179 га (5 земельних ділянок на праві постійного користування), цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Також у підприємства є 21 одиниця транспорту і спецтехніки, зокрема вантажні автомобілі, трактори, причеп та тепловоз.

На 31 березня 2024 року прострочена кредиторська заборгованість ДП становить 55,68 млн грн. Середньооблікова чисельність працівників – три особи.

Усі активи розташовані у Миргородському районі Полтавської області.

Покупець ЄМК ДП "Лохвицький спиртовий комбінат" зобов’язаний протягом пів року від дати переходу права власності не допустити звільнення працівників і погасити заборгованість підприємства із заробітної плати та перед бюджетом.

Приватизація спиртзаводів

Нагадаємо, у березні Фонд держмайна продав Холминський спиртзавод на Чернігівщині майже втричі дорожче від початкової ціни – за 45 млн грн, при стартовій вартості 15,35 млн грн.

Також повідомлялося, що на засіданні 12 грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо подальшої приватизації "Ічнянського спиртового заводу" (Чернігівська область) та "Червоненського заводу продтоварів" (Житомирська область).

В серпні 2023 року Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон "Струтинський спиртзавод" на Львівщині, початкова ціна якого становила 31,3 млн грн.

Детальніше про приватизацію спиртзаводів в Україні читайте у статті Delo.ua "Спиртзаводи на продаж: Як держава позбавляється збиткових активів і навіщо їх купує бізнес".