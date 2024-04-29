У ФДМУ розповіли, що будуть робити з націоналізованою часткою мережі АЗС Shell

Фонд держмайна планує виставити націоналізовану частку мережі АЗС Shell на відкритий аукціон після зняття арешту з активів та визначення стартової ціни. Але ФДМУ не планує пропонувати викупити цю частку виключно глобальній Shell.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль, пише Forbes Ukraine.

За його словами, аукціон з продажу частки - це єдиний механізм, який буде використовувати Фонд.

Наразі Фонд шукає шляхи для отримання найвищої цінової пропозиції у процедурі продажу, проте будь-який потенційний покупець матиме рівні права, в тому числі Shell.

У ФДМУ переконані, що чим більшою буде конкуренція за такий актив, тим більшу користь отримає державний бюджет.

Поки ФДМУ не називає орієнтовні строки проведення такого аукціону, як і стартову вартість лоту.

Повідомляється, що в даний час ФДМУ здійснює стосовно цього активу заходи зі зняття арешту, заборон вчинення реєстраційних дій.

Зауважимо, 19 квітня Фонд держмайна України отримав в управління 49% частки ТОВ "Альянс Холдинг", яка керує автозаправною компанією та належала росіянину Едуарду Худайнатову.

Справа про націоналізацію АЗС Shell

Нагадаємо, 2 квітня Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави українських активів Худайнатова у вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.

Було визначено, що це рішення має бути виконано шляхом реєстрації змін у частках статутного капіталу: 49% - за Україною, 51% - за компанією Shell, яка має для цього звернутися до державного реєстратора.

"Альянс Холдинг" володіє мережею автозаправних станцій Shell в Україні (вона нараховує 131 АЗС). Компанію було створено 2007 року як спільне підприємство між Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша взяла на себе управління мережею, а друга - ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами. Формально ТОВ "Альянс Холдинг", як свідчать дані з держреєстру юросіб, на 100% належить нідерландській Cicerone Holding, контрольним пакетом акцій якої вже володіє Shell.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції подало позов до ВАКС ще 4 жовтня 2023 року. 26 січня ВАКС частково задовольнив вимоги Міністерства юстиції щодо конфіскації активів Худайнатова на користь держави. Тоді суд підтримав вилучення 100% в ТОВ "НК Альянс-Україна", але відхилив запит на конфіскацію 49% ТОВ "Альянс Холдинг".

За словами співрозмовника Forbes в Мінʼюсті, суд погодився з аргументом, що Shell розмила частку компанії Худайнатова вже після того, як той потрапив під санкції. "Відбулося порушення публічного порядку України і розмиття частки підсанкційної особи в обхід санкцій", – каже співрозмовник.

У Shell запевняють, що володіють 97% акціями

Натомість у Shell наполягають на тому, що дані щодо володіння нею 51% "Альянс Холдингу" через Cicerone є неактуальними, оскільки після початку повномасштабної війни остання випустила для Shell величезну кількість нових акцій, через що її частка збільшилася аж до 97,44%.

"Shell керує своїм ритейл-бізнесом в Україні через спільну холдингову компанію, зареєстровану в Нідерландах. Наразі Shell володіє 97,44% акцій цієї компанії. Згідно із законодавством Нідерландів та на основі рішень суду Нідерландів кількість акцій, якими володіє Shell, зросла завдяки грошовим вливанням Shell в український бізнес, чого не відбулося з боку іншого партнера по холдингу. Такі дії були необхідні, щоб забезпечити подальше функціонування бізнесу", - зазначили у компанії.

Так, за рішеннням Палати з питань підприємництва Апеляційного суду Амстердама, 22 грудня 2022 року Shell та Cicerone уклали угоду, за якою Cicerone випустила для Shell 62,2 тисячі нових акцій загальною вартістю 12,7 мільйона доларів, в результаті чого частка Shell зросла з 51% до 71,03%, а іншого акціонера, представленого мальтійською Todwick Holdings (яку й пов'язують з Худайнатовим), - впала з 49% до 28,97%.

21 червня 2023 року зазначена судова палата дозволила випустити для Shell ще відразу 1,57 мільйона акцій Cicerone, проти чого виступала Todwick. В результаті цього частка Shell зросла до 97,44%, а Todwick - впала до 2,56%.

Відповідно, у Shell обурюються, що Україна цих рішень фактично не визнає, і вважають дії влади необґрунтованим привласненням Україною іноземних інвестицій та активів, яке суперечить міжнародному праву, що захищає інвесторів.

"Shell була прозорою в дискусіях з представниками уряду України, включаючи Офіс президента, протягом усього процесу, здійсненого під наглядом голландського суду, в результаті якого були випущені додаткові акції на користь Shell... Після багатьох неприємних тижнів судових слухань ми вкрай розчаровані рішенням Апеляційної палати ВАКС", - заявили у компанії.