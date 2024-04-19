ФДМУ отримало в управління активи мережі АЗС Shell в Україні

Фонд держмайна України отримав в управління 49% частки ТОВ "Альянс Холдинг", яка керує автозаправною компанією та належала росіянину Едуарду Худайнатову.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Крім того, ФДМУ передано 100% частки в ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що володіє нафтобазою та нерухомістю.

Худайнатов, колишній топ-менеджер російської державної компанії "Роснефть", є власником "Незалежної нафтогазової компанії". У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, у жовтні 2022 року - під санкції України.

За словами Коваля, цьогоріч Вищий антикорупційний суд України постановив стягнути його корпоративні права в українських компаніях в дохід держави.

"Наразі ФДМУ здійснює процес очищення цих активів від арештів та заборон з метою реєстрації права власності за державою", - зазначив голова Фонду держмайна.

Він також нагадав, що отримані від продажу санкційного майна кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Справа про націоналізацію АЗС Shell

Нагадаємо, 2 квітня Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави українських активів Худайнатова у вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.

Було визначено, що це рішення має бути виконано шляхом реєстрації змін у частках статутного капіталу: 49% - за Україною, 51% - за компанією Shell, яка має для цього звернутися до державного реєстратора.

"Альянс Холдинг" володіє мережею автозаправних станцій Shell в Україні (вона нараховує 131 АЗС). Компанію було створено 2007 року як спільне підприємство між Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша взяла на себе управління мережею, а друга - ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами. Формально ТОВ "Альянс Холдинг", як свідчать дані з держреєстру юросіб, на 100% належить нідерландській Cicerone Holding, контрольним пакетом акцій якої вже володіє Shell.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції подало позов до ВАКС ще 4 жовтня 2023 року. 26 січня ВАКС частково задовольнив вимоги Міністерства юстиції щодо конфіскації активів Худайнатова на користь держави. Тоді суд підтримав вилучення 100% в ТОВ "НК Альянс-Україна", але відхилив запит на конфіскацію 49% ТОВ “Альянс Холдинг”.

У Shell запевняють, що володіють 97% акціями

Натомість у Shell наполягають на тому, що дані щодо володіння нею 51% "Альянс Холдингу" через Cicerone є неактуальними, оскільки після початку повномасштабної війни остання випустила для Shell величезну кількість нових акцій, через що її частка збільшилася аж до 97,44%.

"Shell керує своїм ритейл-бізнесом в Україні через спільну холдингову компанію, зареєстровану в Нідерландах. Наразі Shell володіє 97,44% акцій цієї компанії. Згідно із законодавством Нідерландів та на основі рішень суду Нідерландів кількість акцій, якими володіє Shell, зросла завдяки грошовим вливанням Shell в український бізнес, чого не відбулося з боку іншого партнера по холдингу. Такі дії були необхідні, щоб забезпечити подальше функціонування бізнесу", - зазначили у компанії.

Так, за рішеннням Палати з питань підприємництва Апеляційного суду Амстердама, 22 грудня 2022 року Shell та Cicerone уклали угоду, за якою Cicerone випустила для Shell 62,2 тисячі нових акцій загальною вартістю 12,7 мільйона доларів, в результаті чого частка Shell зросла з 51% до 71,03%, а іншого акціонера, представленого мальтійською Todwick Holdings (яку й пов'язують з Худайнатовим), - впала з 49% до 28,97%.

21 червня 2023 року зазначена судова палата дозволила випустити для Shell ще відразу 1,57 мільйона акцій Cicerone, проти чого виступала Todwick. В результаті цього частка Shell зросла до 97,44%, а Todwick - впала до 2,56%.

Відповідно, у Shell обурюються, що Україна цих рішень фактично не визнає, і вважають дії влади необґрунтованим привласненням Україною іноземних інвестицій та активів, яке суперечить міжнародному праву, що захищає інвесторів.

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