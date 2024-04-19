ФГИУ получило в управление активы сети АЗС Shell в Украине

Фонд госимущества Украины получил в управление 49% доли ООО "Альянс Холдинг", управляющей автозаправочной компанией и принадлежавшей россиянину Эдуарду Худайнатову.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Кроме того, ФГИУ передано 100% доли в ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", владеющая нефтебазой и недвижимостью.

Худайнатов, бывший топ-менеджер российской государственной компании "Роснефть", является владельцем "Независимой нефтегазовой компании". В июне 2022 года он попал под санкции Европейского Союза, в октябре 2022 года – под санкции Украины.

По словам Коваля, в нынешнем году Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать его корпоративные права в украинских компаниях в доход государства.

"В настоящее время ФГИ осуществляет процесс очистки этих активов от арестов и запретов с целью регистрации права собственности за государством", - отметил глава Фонда госимущества.

Он также напомнил, что полученные от продажи санкционного имущества средства будут направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Дело о национализации АЗС Shell

Напомним, 2 апреля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины о взыскании в доход государства украинских активов Худайнатова в виде 49% ООО "Альянс Холдинг", управляющего АЗС Shell.

Было определено, что это решение должно быть выполнено путем регистрации изменений в долях уставного капитала: 49% - за Украиной, 51% - за компанией Shell, которая должна обратиться к государственному регистратору.

"Альянс Холдинг" владеет сетью автозаправочных станций Shell в Украине (она насчитывает 131 АЗС). Компания была создана в 2007 году как совместное предприятие между Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами. Формально ООО "Альянс Холдинг", как свидетельствуют данные из госреестра юрлиц, на 100% принадлежит нидерландской Cicerone Holding, контрольным пакетом акций которой уже владеет Shell.

Напомним, что Министерство юстиции подало иск в ВАКС еще 4 октября 2023 года. 26 января ВАКС частично удовлетворил требования Министерства юстиции по конфискации активов Худайнатова в пользу государства. Тогда суд поддержал изъятие 100% у ООО "НК Альянс-Украина", но отклонил запрос на конфискацию 49% ООО "Альянс Холдинг".

В Shell уверяют, что владеют 97% акциями

В то же время в Shell настаивают на том, что данные по владению ею 51% "Альянс Холдинга" через Cicerone неактуальны, поскольку после начала полномасштабной войны последняя выпустила для Shell огромное количество новых акций, из-за чего ее доля увеличилась вплоть до 97,44%.

"Shell управляет своим ритейл-бизнесом в Украине через совместную холдинговую компанию, зарегистрированную в Нидерландах. В настоящее время Shell владеет 97,44% акций этой компании. Согласно законодательству Нидерландов и на основе решений суда Нидерландов количество акций, которыми владеет Shell, выросло благодаря денежным вливаниям Shell в украинский бизнес, чего не произошло со стороны другого партнера по холдингу. Такие действия были необходимы для обеспечения дальнейшего функционирования бизнеса", - отметили в компании.

Так, по решению Палаты по вопросам предпринимательства Апелляционного суда Амстердама, 22 декабря 2022 года Shell и Cicerone заключили соглашение, по которому Cicerone выпустила для Shell 62,2 тысячи новых акций общей стоимостью 12,7 миллиона долларов, в результате чего доля Shell выросла с 51% до 71,03%, а другого акционера, представленного мальтийской Todwick Holdings (которую и связывают с Худайнатовым), - упала с 49% до 28,97%.

21 июня 2023 года указанная судебная палата позволила выпустить для Shell еще сразу 1,57 миллиона акций Cicerone, против чего выступала Todwick. В результате этого доля Shell выросла до 97,44%, а Todwick – упала до 2,56%.

Соответственно, в Shell возмущаются, что Украина этих решений фактически не признает, и считают действия властей необоснованным присвоением иностранных инвестиций и активов, противоречащим международному праву, защищающему инвесторов.

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