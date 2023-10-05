Минюст подал иск о национализации сети АЗС Shell в Украине

Министерство юстиции Украины 4 октября подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства активов, принадлежащих российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову.

Как говорится в сообщении министерства, в иске третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на стороне ответчика, указаны компании Todwick Holdings Ltd. Eatongate Holdings Ltd, ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", ООО "Рентойл", ООО "АльянсУкраина" и ООО "Альянс Ойл Украина".

Худайнатов является владельцем российского ОАО "Независимая нефтегазовая компания" и бывшим первым вице-президентом, заместителем главы правления и членом совета директоров российской нефтяной компании "Роснефть".

"Ответчиком осуществляется существенное содействие в организации материально-технического обеспечения вооруженной агрессии в Украине путем снабжения подконтрольными ему предприятиями товарно-материальных ценностей в виде горючего на нужды государственного оборонного комплекса РФ и уплаты налогов и сборов в государственный бюджет страны-агрессора в значительных размерах", - отмечают в Минюсте причину иска.

Отметим, что санкции против Худайнатова Украиной были введены 19 октября 2022 года. Кроме того, с 14 марта этого года он находится под санкциями Европейского союза, с 19 мая – Канады, а еще с 10 июня 2022 года – Швейцарии.

Напомним, что "Альянс Холдинг" владеет сетью автозаправочных станций Shell в Украине (насчитывает 131 АЗС). Компания была создана в 2008 году как совместное предприятие между Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – обеспечение ее нефтепродуктами. В 2022 году Shell инициировала выкуп акций партнера. Сейчас 100% акций "Альянс Холдинг" владеет другая вышеупомянутая компания – нидерландская Cicerone Holding.