Мін'юст подав позов про націоналізацію мережі АЗС Shell в Україні

Міністерство юстиції України 4 жовтня подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави активів, що належать російському бізнесмену Едуарду Худайнатову.

Як ідеться у повідомленні міністерства, у позові третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача, вказано компанії Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Івана Коларова, Eatongate Holdings Ltd, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "АльянсУкраїна" та ТОВ "Альянс Ойл Україна".

Худайнатов є власником російського ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віце-президентом, заступником голови правління й членом ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть".

"Відповідачем здійснюється суттєве сприяння в організації матеріально-технічного забезпечення збройної агресії в Україні шляхом постачання підконтрольними йому підприємствами товарно-матеріальних цінностей у вигляді пального на потреби державного оборонного комплексу РФ та сплати податків і зборів до державного бюджету країни-агресорки у значних розмірах", - зазначають в Мін'юсті причину позову.

Зазначимо, що санкції проти Худайнатова Україна запровадила 19 жовтня 2022 року. Крім того, з 14 березня цього року він знаходиться під санкціями Європейського союзу, з 19 травня - Канади, а ще з 10 червня 2022 року - Швейцарії.

Нагадаємо, що "Альянс Холдинг" є власником мережі автозаправних станцій Shell в Україні (нараховує 131 АЗС). Компанію було створено 2008 року як спільне підприємство між Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша взяла на себе управління мережею, а друга - забезпечення її нафтопродуктами. В 2022 році Shell ініціювала викуп акцій партнера. Наразі 100% акцій "Альянс Холдинг" володіє інша згадана компанія - нідерландська Cicerone Holding.