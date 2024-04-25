Готель "Україна" в Києві внесли до списку об'єктів великої приватизації

Кабінет міністрів вирішив включити державне підприємство "Готель Україна" до переліку об'єктів великої приватизації державної власності.

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 23 квітня.

Чотиризірковий готель "Україна" розташований на Майдані Незалежності, в самому центрі Києва. У безпосередній близькості від нього – Офіс президента України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Нацбанк, головпоштамт, торговельні центри.

Готель "Україна" є першою висотною спорудою у Києві. Він був відкритий 28 вересня 1961 року під назвою "Москва".

Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України.

У лютому 2014 року з цього готелю вели стрільбу по протестувальниках на Майдані.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державного підприємства "Готель Україна" в Києві, яке перебувало в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури. Останнє шукало для готелю інвестиції за кордоном.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України оголосив про наміри приватизувати готель "Україна", який знаходиться у центрі Києва. Причина – готель накопичив борг у розмірі понад 45 млн грн.

Раніше, Фонд державного майна оцінив готель "Україна" у понад мільярда гривень.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети напонад 3,3 млрд гривень.