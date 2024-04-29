В ФГИ рассказали, что будут делать с национализированной долей сети АЗС Shell

Фонд госимущества планирует выставить национализированную часть сети АЗС Shell на открытый аукцион после снятия ареста с активов и определения стартовой цены. Но ФГИУ не планирует предлагать выкупить эту долю исключительно глобальной Shell.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль, пишет Forbes Ukraine.

По его словам, аукцион по продаже доли – это единственный механизм, который будет использовать Фонд.

В настоящее время Фонд ищет пути для получения наивысшего ценового предложения в процедуре продаж, однако у любого потенциального покупателя будут равные права, в том числе Shell.

В ФГИУ убеждены, что чем больше будет конкуренция за такой актив, тем большую пользу получит государственный бюджет.

Пока ФГИ не называет ориентировочные сроки проведения такого аукциона, как и стартовую стоимость лота.

Сообщается, что в настоящее время ФГИ осуществляет в отношении этого актива меры по снятию ареста, запретов на совершение регистрационных действий.

Отметим, 19 апреля Фонд госимущества Украины получил в управление 49% доли ООО "Альянс Холдинг", управляющей автозаправочной компанией и принадлежавшей россиянину Эдуарду Худайнатову.

Дело о национализации АЗС Shell

Напомним, 2 апреля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины о взыскании в доход государства украинских активов Худайнатова в виде 49% ООО "Альянс Холдинг", управляющего АЗС Shell.

Было определено, что это решение должно быть выполнено путем регистрации изменений в долях уставного капитала: 49% - за Украиной, 51% - за компанией Shell, которая должна обратиться к государственному регистратору.

"Альянс Холдинг" владеет сетью автозаправочных станций Shell в Украине (она насчитывает 131 АЗС). Компания была создана в 2007 году как совместное предприятие между Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами. Формально ООО "Альянс Холдинг", как свидетельствуют данные из госреестра юрлиц, на 100% принадлежит нидерландской Cicerone Holding, контрольным пакетом акций которой уже владеет Shell.

Напомним, что Министерство юстиции подало иск в ВАКС еще 4 октября 2023 года. 26 января ВАКС частично удовлетворил требования Министерства юстиции по конфискации активов Худайнатова в пользу государства. Тогда суд поддержал изъятие 100% у ООО "НК Альянс-Украина", но отклонил запрос на конфискацию 49% ООО "Альянс Холдинг".

По словам собеседника Forbes в Минюсте, суд согласился с аргументом, что Shell размыла долю компании Худайнатова уже после попадания под санкции. "Произошло нарушение публичного порядка Украины и размытие части подсанкционного лица в обход санкций", – говорит собеседник.

В Shell уверяют, что владеют 97% акциями

В то же время в Shell настаивают на том, что данные по владению ею 51% "Альянс Холдинга" через Cicerone неактуальны, поскольку после начала полномасштабной войны последняя выпустила для Shell огромное количество новых акций, из-за чего ее доля увеличилась вплоть до 97,44%.

"Shell управляет своим ритейл-бизнесом в Украине через совместную холдинговую компанию, зарегистрированную в Нидерландах. В настоящее время Shell владеет 97,44% акций этой компании. Согласно законодательству Нидерландов и на основе решений суда Нидерландов количество акций, которыми владеет Shell, выросло благодаря денежным вливаниям Shell в украинский бизнес, чего не произошло со стороны другого партнера по холдингу. Такие действия были необходимы для обеспечения дальнейшего функционирования бизнеса", - отметили в компании.

Так, по решению Палаты по вопросам предпринимательства Апелляционного суда Амстердама, 22 декабря 2022 года Shell и Cicerone заключили соглашение, по которому Cicerone выпустила для Shell 62,2 тысячи новых акций общей стоимостью 12,7 миллиона долларов, в результате чего доля Shell выросла с 51% до 71,03%, а другого акционера, представленного мальтийской Todwick Holdings (которую и связывают с Худайнатовым), - упала с 49% до 28,97%.

21 июня 2023 года указанная судебная палата позволила выпустить для Shell еще сразу 1,57 миллиона акций Cicerone, против чего выступала Todwick. В результате этого доля Shell выросла до 97,44%, а Todwick – упала до 2,56%.

Соответственно, в Shell возмущаются, что Украина этих решений фактически не признает, и считают действия властей необоснованным присвоением иностранных инвестиций и активов, противоречащим международному праву, защищающему инвесторов.

"Shell была прозрачна в дискуссиях с представителями властей Украины, включая Офис президента, на протяжении всего процесса, осуществленного под наблюдением голландского суда, в результате которого были выпущены дополнительные акции в пользу Shell... После многих неприятных недель судебных слушаний мы крайне разочарованы решением Апелляционной палаты ВАКС", – заявили в компании.