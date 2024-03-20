ФГИУ продал "Холминский спиртзавод" почти втрое дороже начальной цены

Фонд госимущества Украины провел аукцион по продаже Холминского спиртового завода в Черниговской области. Финальная предложенная цена составила 45 млн грн, при стартовой стоимости 15,35 млн грн.

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Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"ФГИУ продолжает разгосударствление спиртовой отрасли. Только что состоялся аукцион по продаже Холминского спиртового завода в Черниговской области. Финальная предложенная цена - 45 млн грн. Также победитель должен оплатить долги предприятия", - написал он в телеграме.

Отмечается, что за объект соревновались трое участников. Его стоимость выросла в 2,9 раза от первоначальной в 15,35 млн грн.

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в государственный бюджет Украины, из которого финансируются Силы обороны.

Что известно о лоте

Холминский спиртовой завод - действующее предприятие, расположенное в пгт Холмы. Его основным видом деятельности являются дистилляция, ректификация и смешивание алкогольных напитков.

Предприятие находится возле реки Убеди, которая является притоком Десны, и имеет удобную транспортную развязку вдоль автомобильного пути территориального значения Т-2512.

"ЕИК ГП "Холминский спиртовой завод" привлекателен для инвесторов, планирующих развивать действующее спиртовое производство или желающих релокировать бизнес с временно оккупированных территорий", - отметили в ФГИУ.

Там добавили, что в состав единого имущественного комплекса входит 101 зарегистрированная единица недвижимого имущества.

Среди недвижимости: производственные, складские, административные здания и сооружения, трансформаторные подстанции, артезианские скважины, емкости для зерна, железнодорожные пути и т.д. Также в составе ГП есть 16 единиц транспорта и спецтехники, в том числе грузовые автомобили, прицепы, трактора, экскаватор и т.д.

Кроме того, в собственности спиртзавода есть 192 единицы движимого имущества, среди которого: оборудование, мебель, инвентарь, компьютерная и офисная техника и т.д.

Общая площадь шести земельных участков под комплексом составляет 28358 га.

На предприятии сейчас работает 98 человек.

Подробная информация об объекте по ссылке.

Подпольное изготовление спирта

Отметим, ранее территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве совместно с управлением Службы безопасности Украины в Черниговской области разоблачили ЕИК ГП "Холминский спиртовой завод" на том, что он подпольно производил этиловый спирт, несмотря на запрет.

По версии следствия, должностные лица ГП покупали за наличные деньги у подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности сырье, в частности кукурузу и присадки, которое затем использовали для производства спирта, который в дальнейшем вывозился в Киев. По результатам обысков на территории предприятия обнаружено и изъято около 100 тонн незаконно изготовленного спирта.