На Черниговщине госзавод гнал спирт вопреки запрету: у него нашли грузовик с "волшебной" кнопкой для "фокуса" (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве совместно с управлением Службы безопасности Украины в Черниговской области разоблачили государственный спиртзавод на территории последней, который подпольно производил этиловый спирт, несмотря на запрет. Судя по опубликованным БЭБ фото, речь идет о Холминском спиртзаводе (поселок Холмы Корюковского района).

Как говорится в сообщении ведомства, лицензия завода была отозвана полгода назад, когда работники акцизного департамента Государственной налоговой службы зафиксировали серьезные нарушения в работе предприятия.

"После этого началась судебная волокита. Административный суд по иску предприятия остановил действие решения ГНС об аннулировании лицензии, но апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Следовательно, завод не имел лицензии для производства продукции, а его оборудование должно быть опломбировано. В настоящее время завод находится в управлении Фонда государственных имуществ", - отмечают в бюро.

Правоохранители провели обыски на официально не работающем государственном предприятии. Отмечается, что его производственные мощности были тщательно замаскированы. Здание, где производился фальсификат, не имело дверей, кроме небольшого окна в стене.

Через него, однако, открывался доступ в скрытое помещение, где хранился контрафакт. Через окно подавался шланг, соединенный с резервуарами, с помощью которого наполнялись спиртом бочки грузовика. Кроме того, на территории завода обнаружили спрятанные подземные резервуары и бочки с сырьем, которое, вероятно, использовалось для изготовления спирта.

По версии следствия, должностные лица ГП покупали за наличные у подконтрольных субъектов хоздеятельности сырье, в частности кукурузу и присадки, используя их для производства спирта, который в дальнейшем вывозился в Киев. По результатам обысков на территории предприятия обнаружено и изъято около 100 тонн незаконно изготовленного спирта.

Также сообщается, что на одном из блокпостов в Черниговской области был остановлен грузовик, направлявшийся в сторону Киева. В кузове этого автомобиля находились 25 тонн незаконно изготовленного спирта.

"Автомобиль был оборудован так называемой "предохранительной кнопкой" и сложным механизмом, изменяющим химический состав содержимого бочек. В частности, к каждой из пяти емкостей была подведена капельница. После нажатия "предохранительной кнопки" в бочки должны были поступать химические вещества, которые превратили бы их содержание в стеклоомыватель", - рассказали в БЭБ.

Как сообщают в бюро, во время осмотра автомобиля водитель пытался нажать эту кнопку, однако правоохранители успели его остановить. Незаконно изготовленный спирт был изъят.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Кроме того, установлено также, что к данной деятельности причастны сотрудники Главного управления ГНС в Черниговской области. Дело же расследуется по части 2 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса.