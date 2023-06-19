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Агро
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В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)

В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киевской области совместно с полицией прекратило деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Бориспольском районе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что группа лиц организовала незаконное изготовление подакцизных товаров, а именно этилового спирта, спиртовых дистиллятов и других алкогольных напитков.

Опасный для жизни и здоровья людей фальсификат производился в частном доме. Контрафактную продукцию дельцы разливали в пластмассовую тару и реализовывали крупными партиями проверенным клиентам.

По результатам обысков сотрудники БЭБ изъяли 4,2 тысячи литров спирта и спиртосодержащего вещества. Также изъята пластиковая тара и оборудование для производства. Примерная стоимость изъятой контрафактной продукции и оборудования составляет более 1,5 миллиона гривен.

Фото 2 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 3 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 4 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 5 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 6 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 7 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 8 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 9 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 10 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 11 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 12 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: Киевская областная прокуратура
Фото 13 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: Киевская областная прокуратура
Фото 14 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: Киевская областная прокуратура
Фото 15 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: Киевская областная прокуратура
Фото 16 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: Киевская областная прокуратура
Фото 17 — В Киевской области нашли подпольное производство спирта: сбывали оптом "своим" людям (ФОТО)
Фото: Киевская областная прокуратура

Расследование ведется БЭБ по части 3 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров) в сотрудничестве с сотрудниками областного управления департамента стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним также, что недавно производство контрафактного алкоголя, в частности, водки, виски и коньяка под видом известных брендов, БЭБ обнаружило в Черниговской области.

Автор:
Тимофей Беспятов