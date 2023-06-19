На Київщині знайшли підпільне виробництво спирту: збували оптом "своїм" людям (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з поліцією припинило діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції у Бориспільському районі. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Слідством встановлено, що група осіб організувала незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме спирту етилового, спиртових дистилятів та інших алкогольних напоїв.

Небезпечний для життя та здоров’я людей фальсифікат виготовляли в приватному будинку. Контрафактну продукцію ділки розливали у пластмасову тару та реалізовували великими партіями перевіреним клієнтам.

За результатами обшуків співробітники БЕБ вилучили 4,2 тисячі літрів спирту та спиртовмісної речовини. Також вилучено пластикову тару та обладнання для виробництва. Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції та обладнання становить понад 1,5 мільйона гривень.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура

Розслідування ведеться БЕБ за частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) у співпраці з працівниками обласного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо також, що нещодавно виробництво контрафактного алкоголю, зокрема горілки, віскі та коньяку під виглядом відомих брендів, БЕБ виявило в Чернігівській області.