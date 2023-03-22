Поліція з СБУ викрили на Буковині сімейний бізнес з розливу контрафактного "елітного" алкоголю й кави (ФОТО)

Головне управління поліції в Чернівецькій області за оперативного супроводу облуправління Служби безпеки України припинило діяльність підпільних цехів з виробництва та фасування контрафактних алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку України

Як повідомляють в обласній прокуратурі та поліції, 50-річний житель Чернівецького району, заручившись підтримкою двох синів віком 22 і 28 років, налагодив на території регіону незаконну лінію виробництва фальсифікованих підакцизних товарів, а також кави.

Контрафактні алкогольні напої під виглядом відомих українських та світових торгових марок чоловіки виготовляли та розфасовували у спеціальному облаштованому цеху в гаражному приміщенні.

Окрім, "елітного" алкоголю, використовуючи спеціальне обладнання, вони виготовляли та розфасовували каву відомих торгових марок. Фальсифіковану продукцію фігуранти реалізовували через торгові об’єкти та місцеві ринки.

За результатами обшуків в орендованих гаражах, приміщеннях та транспортних засобах, якими розвозили підроблені товари правоохоронці виявили та вилучили майже 7 тисяч пляшок з готовими алкогольними напоями.

Також знайдено бочки з 800 літрами спиртовмісної суміші, 215 кг кави, станки для пакування та ламінування товарів, етикетки, корки, порожні ємності для алкогольних напоїв, чорнові записи, які вказують на здійснення буковинцями протиправної діяльності, та гроші у сумі 26 тисяч доларів та 9660 євро.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура Фото: Чернівецька обласна прокуратура Фото: Чернівецька обласна прокуратура Фото: Чернівецька обласна прокуратура Фото: Чернівецька обласна прокуратура Фото: Чернівецька обласна прокуратура Фото: Чернівецька обласна прокуратура Фото: ГУНП в Чернівецькій області Фото: ГУНП в Чернівецькій області

Орієнтовна вартість вилученого сягає понад 1 мільйон гривень. Справа розслідується за частиною 1 статті 199 (виготовлення, зберігання підроблених марок акцизного податку) та частиною 2 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) Кримінального кодексу.

Вилучену продукцію правоохоронці направили для проведення відповідних експертиз до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Нагадаємо, що нещодавно Бюро економічної безпеки викрило сімейний бізнес з торгівлі фальсифікованою "італійською" кавою у Закарпатській області.