БЕБ провело під Одесою нові обшуки у справі про виробництво контрафактної парфумерії: що знайшли (ФОТО)

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області провели нові обшуки у справі про організацію масштабного виробництва контрафактної продукції під виглядом парфумерії відомих світових брендів.

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Як ідеться в повідомленні бюро, у ході додаткових обшуків у магазині, де реалізовувались парфуми, та у складських приміщеннях передмістя Одеси детективи знайшли близько 4 тисяч ящиків з флаконами, дозаторами та розпилювачами для виготовлення підробленої продукції на суму понад 8 мільйонів гривень.

Крім того, детективи провели обшук митного посту "Південний-порт" та виявили майже 140 тисяч пляшок для розливної парфумерії на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень.

Встановлено, що пляшки з безбарвного скла в асортименті були доставлені в Україну з Польщі, а одержувачем товару є підприємство, що належить власнику бізнесу з виготовлення контрафактної парфумерії. Організаторами ж схеми з виробництва підроблених парфумів є група осіб, до складу якої входили уродженці Сирії.

Нагадаємо, що 7 березня БЕБ повідомило, що провело 19 обшуків на виробництві, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних до цього бізнесу осіб. Зазначається, що підроблену парфумерію ділки продавали гуртом та у роздріб через інтернет-сайти, Telegram-канали та у торгових точках одеського ринку "7-й кілометр".

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Справа розслідується за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання товарного знаку організованою групою з завданням матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Оперативний супровід здійснює обласне управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, процесуальне керівництво - обласна прокуратура.

Нагадаємо, що нещодавно БЕБ різко активізувало діяльність з викриття незаконного використання товарних знаків, зокрема повідомлялося про викриття на заході України двох груп, що виробляли фальсифіковані засоби побутової хімії, а також "італійської" кави.