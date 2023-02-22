У депутата Одеської міськради під час обшуку знайшли бізнес в Криму

Бюро економічної безпеки викрило одного з депутатів Одеської міської ради у веденні бізнесу в окупованому Росією Криму за російським законодавством. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

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За його даними, депутату фактично належить компанія, що займається будівництвом елітної нерухомості. Це підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму понад 7,5 мільйона гривень.

За результатами обшуків у нежитлових та офісних приміщеннях, детективи виявили та вилучили 125 печаток підконтрольних компаній, з чого 15 печаток підприємств-нерезидентів (зокрема, дві - білоруських юросіб). Також вилучено первинні фінансово-господарські документи організації та інших підконтрольних підприємств.

"В ході цього обшуку знайдено документи, які підтверджують, що компанія депутата здійснювала господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму за законодавством РФ", - сказано в повідомленні без подальших подробиць.

Розслідування веде теруправління БЕБ в Одеській області за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків). За даними місцевих ЗМІ, йдеться про Андрія Кісловського з фракції "Довіряй ділам".

Нагадаємо також, що в грудні за ініціативою БЕБ було заарештувано 35 об'єктів нерухомості мережі аптек в Одеській області, яка має власників-росіян та в 2017-2021 роках ухилялася від сплати податків.