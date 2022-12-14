На Одещині заарештували нерухомість мережі аптек на понад 100 мільйонів гривень

За ініативою детективів теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області арештувано 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка.

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Про це йдеться у повідомленні БЕБ. Зазначено, що мова йде про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни Росії. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 мільйона гривень.

"Слідством встановлено, що службові особи одного із суб’єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах", - сказано в повідомленні.

За результатами розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 мільйона гривень.

Розслідування справи ведеться ТУ БЕБ в Одеській області за частиною 3 статті Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків), процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Судячи з доданої до повідомлення ілюстрації, мова йде про мережу аптек "АКС". Це одна із найбільших регіональних аптечних мереж на півдні України, працює з 1996 року. Її аптеки розташовані в Одесі, Чорноморську, Білгороді-Дністровському та селі Шабо, Подільську та Южному.