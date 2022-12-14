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Категорія
Бізнес
Дата публікації

На Одещині заарештували нерухомість мережі аптек на понад 100 мільйонів гривень

На Одещині заарештували нерухомість мережі аптек на понад 100 мільйонів гривень

За ініативою детективів теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області арештувано 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка.

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Про це йдеться у повідомленні БЕБ. Зазначено, що мова йде про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни Росії. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 мільйона гривень.

"Слідством встановлено, що службові особи одного із суб’єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах", - сказано в повідомленні.

За результатами розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 мільйона гривень.

Розслідування справи ведеться ТУ БЕБ в Одеській області за частиною 3 статті Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків), процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Судячи з доданої до повідомлення ілюстрації, мова йде про мережу аптек "АКС". Це одна із найбільших регіональних аптечних мереж на півдні України, працює з 1996 року. Її аптеки розташовані в Одесі, Чорноморську, Білгороді-Дністровському та селі Шабо, Подільську та Южному.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов