У Львові арештовали мережу готелів Reikartz через російського власника

Суд за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури накладев арешт на корпоративні права відомої мережі готелів, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин Росії, на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень (майже 80% статутного капіталу).

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Крім того, як ідеться в повідомленні прокуратури, арештовано базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок, якими також володіє ця людина. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 мільйонів гривень.

Наразі вживаються заходи для передачі арештованого в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Зазначається, що вказане майно арештовано в рамках розслідування провадження за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (частина 1 статті 209, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу).

За даними слідства, посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі, шляхом укладення ряду фіктивних договорів.

Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника. Таким чином, як роблять висновок правоохоронці, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні.

Розслідування здійснює Головне управління поліції у Львівській області за оперативного супроводу обласного управління стратегічних розслідувань поліції та у співпраці з облуправлінням запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів Державної податкової служби.

Як вказує місцеве видання "Варіанти", ймовірно, йдеться про мережу готелів Reikartz. До цього, 8 вересня, мер Львова Андрій Садовий публікував список 79 із 340 компаній, власниками яких є громадяни РФ та які продовжують працювати у Львові. У ньому були вказані й готелі мережі Reikartz, яка неодноразово отримувала гроші з міського бюджету на поселення гостей і партнерів виконкому Львівської міської ради.

Зазначимо, що статутний капітал саме ТОВ "Рейкарц і партнери. Україна", за даними реєстру юросіб, складає 19,6 мільйонів гривень, а 80% від цієї суми - це майже 15,7 мільйона гривень. Цією компанією на 99,99% володіє кіпрська Reikartz Hotels & Resorts, а бенефіціаром значиться Юрій Васін.