Во Львове арестовали сеть отелей Reikartz из-за российского владельца

Суд по ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры наложил арест на корпоративные права известной сети гостиниц, конечным бенефициаром которой является гражданин России, на общую сумму более 15,5 миллиона гривен (почти 80% уставного капитала).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Кроме того, как говорится в сообщении прокуратуры, арестована база отдыха, земельный участок и жилой дом, которыми также владеет этот человек. Общая сумма арестованного имущества составляет более 55 миллионов гривен.

В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Отмечается, что указанное имущество арестовано в рамках расследования производства по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и служебного подлога (часть 1 статьи 209, часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса).

По данным следствия, должностные лица ООО, в состав которого входит сеть гостиниц, по указанию бенефициарного владельца выводили средства на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, путем заключения ряда фиктивных договоров.

Полученная прибыль от деятельности гостиниц, в частности, во Львове, в дальнейшем направлялась через банковские и финансовые учреждения в качестве заработной платы для российского собственника. Таким образом, как заключают правоохранители, налоги уплачивались в государственный бюджет РФ и направлялись на финансирование войны в Украине.

Расследование осуществляет Главное управление полиции во Львовской области при оперативном сопровождении областного управления стратегических расследований полиции и в сотрудничестве с облуправлением предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов Государственной налоговой службы.

Как указывает местное издание "Варианты", очевидно, речь идет о сети отелей Reikartz. До этого, 8 сентября, мэр Львова Андрей Садовый публиковал список 79 из 340 компаний, владельцами которых являются граждане РФ и продолжают работать во Львове. В нем были указаны и гостиницы сети Reikartz, неоднократно получавшей деньги из городского бюджета на поселение гостей и партнеров исполкома Львовского городского совета.

Отметим, что уставный капитал именно ООО "Рейкарц и партнеры. Украина", по данным реестра юрлиц, составляет 19,6 миллиона гривен, а 80% от этой суммы - соответственно, почти 15,7 миллиона гривен. Этой компанией на 99,99% владеет кипрская Reikartz Hotels & Resorts, а бенефициаром значится Юрий Васин.