В Одессе арестовали и передали АРМА четыре известных гостиницы

Печерский суд Киева решил передать в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, расположенные в Одессе гостиницы "Моцарт", "Аркадия", "Центральная" и "Одесса". Об этом сообщает местное издание "Думская".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно материалам следствия, отели находятся в собственности производственно-коммерческой фирмы "Виктория", ООО "Гостиничный комплекс "Аркадия", ООО "Одесская гостиница "Центральная" и ООО "П.А.Л.А.Д.А.", бенефициарами которых являются граждане России.

Речь идет о семье петербургского предпринимателя Игоря Акивисона, который связан с находящимся в розыске одесским бизнесменом Владимиром Галантерником, а именно бенефициаром всех компаний значится дочь Акивисона Лина.

В России семья Акивисонов владеет компаниями "Завод "Крол", ООО "Шанс-1", ООО "Ар-Сервис" и ООО "Партнер-11" в Санкт-Петербурге, ООО "Агат", ООО "Корпорация "Форт" в Ленинградской области и ООО "Севзаппродукт" во Владивостоке.

Все четыре отеля входят в состав Mozart Hotel Group, которой также принадлежат гостиницы в Чехии. При этом указанные гостиницы переданы в ипотеку двум российским фирмам, принадлежащим все тем же людям.

"Наличие такой схемы не исключает возможность осуществления постоянных платежей в пользу предприятий Российской Федерации и дальнейшее финансирование вооруженной агрессии против Украины", — отмечается в решении суда.

Арест на упомянутые гостиницы наложен в рамках открытого 9 апреля Главным следственное управлением Нацполиции дела по части 4 статьи 110-2 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и изменение границ Украины, а также легализация доходов, полученных преступным путем).

Отметим, что гостиницы "Моцарт" и "Центральная" расположены в самом центре Одессы (на улице Ланжероновской, 13 и Преображенской, 40), в свою очередь "Аркадия" и "Одесса" же расположены на улице Генуэзской, ведущей к пляжу "Аркадия".