В Одесі заарештували та передали АРМА чотири відомі готелі

Печерський суд Києва вирішив передати в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, розташовані в Одесі готелі "Моцарт", "Аркадія", "Центральний" та "Одеса". Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

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Згідно з матеріалами слідства, готелі знаходяться у власності виробничо-комерційної фірми "Вікторія", ТОВ "Готельний комплекс "Аркадія", ТОВ "Одеський готель "Центральний" та ТОВ "П.А.Л.А.Д.А.", бенефіціарами яких є громадяни Росії.

Йдеться про сім'ю петербурзького підприємця Ігоря Аківісона, який пов'язаний з одеським бізнесменом Володимиром Галантерником, який перебуває в розшуку, а саме бенефіціаром усіх компаній значиться дочка Аківісона Ліна.

У Росії сім'я Аківісонів володіє компаніями "Завод "Крол", ТОВ "Шанс-1", ТОВ "Ар-Сервіс" та ТОВ "Партнер-11" у Санкт-Петербурзі, ТОВ "Агат", ТОВ "Корпорація "Форт" у Ленінградській області та ТОВ "Севзаппродукт" у Владивостоці.

Всі чотири готелі входять до складу Mozart Hotel Group, якому також належать готелі в Чехії. При цьому зазначені готелі передано в іпотеку двом російським фірмам, що належать тим самим людям.

"Наявність такої схеми не виключає можливості здійснення постійних платежів на користь підприємств Російської Федерації та подальшого фінансування збройної агресії проти України", - наголошується у рішенні суду.

Арешт на згадані готелі накладено в рамках відкритої 9 квітня Головним слідчим управлінням Нацполіції справи за частиною 4 статті 110-2 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та зміну кордонів України, а також легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Зазначимо, що готелі "Моцарт" і "Центральний" розташовані в самому центрі Одеси (на вулиці Ланжеронівській, 13 та Преображенській, 40), в свою чергу "Аркадія" та "Одеса" розташовані на вулиці Генуезькій, що веде до пляжу "Аркадія".