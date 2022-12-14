В Одесской области арестовали недвижимость сети аптек более чем на 100 миллионов гривен

По инициативе детективов теруправления Бюро экономической безопасности в Одесской области арестовано 35 объектов недвижимости, среди которых 11 жилых помещений, 23 – нежилых и 1 земельный участок.

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Об этом говорится в сообщении БЭБ. Отмечается, что речь идет об аптеках известной сети, владельцами которых являются граждане России. Ориентировочная стоимость арестованной недвижимости составляет более 102 миллионов гривен.

"Следствием установлено, что должностные лица одного из субъектов хозяйственной деятельности уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Основным видом деятельности данного общества является розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах", - говорится в сообщении.

По результатам расследования установлено, что должностные лица данной компании в период 2017-2021 годов уклонились от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 142 миллионов гривен.

Расследование дела ведется ТУ БЭБ в Одесской области по части 3 статьи Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов), процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

Судя по приложенной к сообщению иллюстрации, речь идет о сети аптек "АКС". Это одна из крупнейших региональных аптечных сетей на юге Украины, работающая с 1996 года. Ее аптеки расположены в Одессе, Черноморске, Белгороде-Днестровском и селе Шабо, Подольске и Южном.