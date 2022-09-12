Суд арештував квартири та будинки екс-прем'єра Криму Горбатова, що веде бізнес на окупованих територіях

Суд арештував активи колишнього депутата Верховної Ради 3-го, 4-го та 5-го скликань та екс-голову Ради міністрів АР Крим (2001-2002) Валерія Горбатова. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке й ініціювало арешт.

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Зазначається, що арештовано також і активи "наближеної до нього особи", на яку він переоформив свої підприємства, намагаючись приховати свою незаконну бізнес-діяльність на окупованих територіях від українських державних органів та сплату податків та зборів у бюджет держави-агресора.

Загалом арештовано три квартири, вісім адміністративних будівель, два житлових будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду та 42 транспортних засоби (вісім легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення та причепи). Загальна площа арештованих об’єктів нерухомого майна складає понад 5 тисяч квадратних метрів.

Справа розслідується за частиною 4 статті 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та частини 3 статті 436-2 КК (виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що у червні ДБР викрило Горбатова на фінансуванні "ДНР". Відомо, що він має безпосереднє відношення до діяльності Горлівської паперової фабрики та ТОВ "Благодійний союз", що діють на окупованій території та сплачують там "податки", фінансуючи таким чином, як трактує слідство, незаконні збройні терористичні угрупування.

Повідомлялося й що колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

За даними слідства, колаборант має тісні зв’язки з так званим "головою" анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. Зокрема, дружина Аксьонова надавала Горбатову довіреність на право користування своїм майном.

Зазначалося, що аби не "світитися" особисто, він зареєстрував бізнес на окупованій частині України на сина, племінника та інших довірених осіб. Однак у ДБР не уточнюють, кого саме мали на увазі під наближеною особою екс-прем'єра автономії, чиї активи наразі також заарештовано.