У експремʼєра Криму під час обшуку знайшли колекцію стародавніх скарбів - ДБР (ФОТО)

Державне бюро розслідувань викрило на фінансуванні терористичної організації "ДНР" екс-народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим. Він здійснював бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки російським окупантам.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

За інформацією правоохоронців, колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, викрадену з музеїв Криму та куплену у "чорних археологів".

"Колаборант має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову", - йдеться у повідомленні.

Також Горбатов має відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", які працюють на тимчасово окупованій території України, сплачуючи там податки чим. Таким чином відбувається фінансування незаконних збройних терористичних угрупувань.

"Фірми, афільовані з Валерієм Горбатовим, діють і в тимчасово окупованому Криму. Для того, аби не "світитися" особисто, бізнес Горбатова на окупованій частині України зареєстрований на його сина, племінника та інших довірених осіб. У сфері інтересів групи: нерухомість, політична діяльність та агробізнес", - зазначити у ДБР.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, слідчі зібрали неспростовні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, направлених на повалення конституційного ладу в Україні, зміни її меж або державного кордону та виправдання агресії проти України.

За попередньою інформацією, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні широкомасштабної російської агресії.

Працівниками ДБР було проведено шість обшуків. В одному з офісних приміщень Києва, що належать екс-депутату, виявлено понад 6000 одиниць історичних та культурних цінностей. Згідно з висновком експертів Національного музею історії України історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Зокрема, у ході обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів.

Наразі Валерію Горбатову загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру у колабораційній діяльності екс-народному депутату України від Партії регіонів Ігорю Маркову, який був одним із рупорів російської пропаганди.