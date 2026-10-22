Громади отримали на 4,1 млрд грн більше від плати за землю: хто заплатив найбільше

За січень–вересень 2026 року платники перерахували до місцевих бюджетів 37,9 млрд грн плати за землю. Це на 12,1%, або на 4,1 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Найбільше коштів від плати за землю отримали бюджети Дніпропетровської області — 6,7 млрд грн.

До бюджету Києва надійшло 5,1 млрд грн, Одеської області — 3,3 млрд грн, Львівської — 2,8 млрд грн.

Плата за землю є одним із джерел наповнення місцевих бюджетів, а отримані кошти громади можуть використовувати для фінансування своїх потреб.

Хто має платити за землю

Відповідно до Податкового кодексу, платниками є власники земельних ділянок — фізичні та юридичні особи, власники земельних часток (паїв), постійні землекористувачі, а також орендарі земель державної та комунальної власності.

Обов'язок зі сплати земельного податку виникає з моменту набуття права власності або користування ділянкою та припиняється разом із відповідним правом.

Сума податку залежить, зокрема, від площі земельної ділянки, її цільового призначення та наявності права на пільги.

Перевірити нараховану суму та реквізити для сплати громадяни можуть через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок "Моя податкова".

Якщо платник не погоджується з нарахованою сумою, він може звернутися до податкової для звірки даних. У разі виявлення розбіжностей контролюючий орган проведе перерахунок і надішле нове податкове повідомлення-рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже за перші два місяці 2026 року надходження від плати за землю зросли приблизно на 12%, а серед регіонів за обсягами платежів також лідирували Дніпропетровщина та Київ.