Дніпропетровська область та Київ стали лідерами за обсягом земельного податку

Платники податків сплатили 7,4 млрд грн за землю / Depositphotos

Протягом січня та лютого 2026 року українські платники спрямували до бюджетів понад 7,4 мільярда гривень плати за землю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Згідно зі статистичними даними, цей показник продемонстрував зростання на 12,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У січні-лютому 2025 року загальна сума земельного податку становила 6,6 мільярда гривень.

Регіональні лідери за обсягами виплат

  • Дніпропетровської області  1,2 млрд грн;
  • Києва  1,1 млрд грн;
  • Одеської області  653,5 млн грн;
  • Львівської області  571,2 млн гривень.

Категорії платників земельного податку

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також землекористувачі.

Об’єктом оподаткування виступають земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, а також земельні паї, які знаходяться у приватній власності.

База оподаткування визначається на основі нормативної грошової оцінки земельних ділянок із урахуванням коефіцієнта індексації. Для земель, нормативну грошову оцінку яких не проведено, податок нараховується виходячи з їхньої площі.

Нарахування для фізичних осіб здійснює податкова служба, надсилаючи повідомлення-рішення, а юридичні особи та фізичні особи – підприємці розраховують суму самостійно та подають декларацію.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року місцеві бюджети поповнилися на 41,4 млрд грн завдяки платі за землю. Це на 15,3% перевищує показники минулого року. 

Автор:
Тетяна Бесараб