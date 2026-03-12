Днепропетровская область и Киев стали лидерами по объему земельного налога

В течение января и февраля 2026 года украинские плательщики направили в бюджеты более 7,4 миллиарда гривен платы за землю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Согласно статистическим данным, этот показатель продемонстрировал рост на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В январе-феврале 2025 года общая сумма земельного налога составила 6,6 миллиарда гривен.

Региональные лидеры по объемам выплат

Днепропетровской области – 1,2 млрд грн;

1,2 млрд грн; Киева – 1,1 млрд грн;

1,1 млрд грн; Одесской области – 653,5 млн. грн;

653,5 млн. грн; Львовской области – 571,2 млн. гривен.

Категории плательщиков земельного налога

Плательщиками земельного налога являются владельцы земельных участков и земельных долей (паев), а также землепользователи.

Объектом налогообложения выступают земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, а также находящиеся в частной собственности земельные паи.

База налогообложения определяется исходя из нормативной денежной оценки земельных участков с учетом коэффициента индексации. Для земель, нормативная денежная оценка которых не проведена, налог начисляется исходя из их площади.

Начисление для физических лиц осуществляет налоговая служба, направляя уведомления-решения, а юридические лица и физические лица – предприниматели рассчитывают сумму самостоятельно и представляют декларацию.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года местные бюджеты пополнились на 41,4 млрд грн благодаря плате за землю. Это на 15,3% превышает показатели в прошлом году.