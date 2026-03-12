Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,43

44,29

EUR

51,65

51,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Днепропетровская область и Киев стали лидерами по объему земельного налога

земля
Налогоплательщики уплатили 7,4 млрд грн за землю / Depositphotos

В течение января и февраля 2026 года украинские плательщики направили в бюджеты более 7,4 миллиарда гривен платы за землю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Согласно статистическим данным, этот показатель продемонстрировал рост на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В январе-феврале 2025 года общая сумма земельного налога составила 6,6 миллиарда гривен.

Региональные лидеры по объемам выплат

  • Днепропетровской области     1,2 млрд грн;
  • Киева     1,1 млрд грн;
  • Одесской области     653,5 млн. грн;
  • Львовской области     571,2 млн. гривен.

Категории плательщиков земельного налога

Плательщиками земельного налога являются владельцы земельных участков и земельных долей (паев), а также землепользователи.

Объектом налогообложения выступают земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, а также находящиеся в частной собственности земельные паи.

База налогообложения определяется исходя из нормативной денежной оценки земельных участков с учетом коэффициента индексации. Для земель, нормативная денежная оценка которых не проведена, налог начисляется исходя из их площади.

Начисление для физических лиц осуществляет налоговая служба, направляя уведомления-решения, а юридические лица и физические лица – предприниматели рассчитывают сумму самостоятельно и представляют декларацию.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года местные бюджеты пополнились на 41,4 млрд грн благодаря плате за землю. Это на 15,3% превышает показатели в прошлом году.

Автор:
Татьяна Бессараб