Туристический сбор в Украине вырос на 23% за пять месяцев

В январе-мае 2026 года местные бюджеты получили 161,8 млн. грн. туристического сбора. Это на 22,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда поступления составляли 132 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Налоговой службы.

Самые большие суммы туристического сбора уплатили в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Лидеры по поступлениям:

Киев - 34,7 млн грн;

Львовская область - 32,2 млн грн;

Ивано-Франковская область - 27,8 млн грн;

Закарпатская область - 14,7 млн грн.

Туристический сбор поступает в местные бюджеты и может направляться на развитие общин: обновление туристических локаций и инфраструктуры, благоустройство улиц, парков и зон отдыха, повышение качества путешественников, а также культурные мероприятия.

Ставки сбора устанавливаются местными советами за каждые сутки временного проживания. Для граждан Украины ставка может составлять до 0,5% минимальной зарплаты, для иностранцев и лиц без гражданства – до 5%.

Рост поступлений свидетельствует о оживление внутреннего туризма и дает общинам дополнительный ресурс для развития локальной инфраструктуры.

Добавим, в первом квартале 2026 года в местные бюджеты Украины поступило 82,2 млн грн туристического сбора. Это на 23,6% больше, чем за первые три месяца прошлого года, когда сумма составила 66,5 млн. грн. Общий прирост доходов составил 15,7 млн. грн.