Общины получили 112 миллионов гривен туристического сбора

За первые четыре месяца 2026 в местные бюджеты Украины поступило 112 млн грн туристического сбора. Этот показатель на 13,1% превышает результаты за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Все привлеченные средства полностью остаются в распоряжении местных общин, самостоятельно направляющих ресурс на финансирование ключевых проектов развития. В частности, деньги идут на модернизацию инфраструктуры, обустройство рекреационных зон, реставрацию исторических памятников и поддержку информационных центров для путешественников.

Региональное распределение и правила оплаты

Наибольшие объемы поступлений зафиксированы в регионах, традиционно принимающих наибольшее количество путешественников.

Наибольшие суммы уплатили в следующих регионах:

Львовская область и город Киев – по 22,5 млн грн;

Ивано-Франковская область - 18,8 млн грн;

Закарпатская область - 10,3 млн грн.

Налоговая напоминает, что действующее законодательство освобождает от сбора значительное количество граждан. В частности, налог не взимается с местных жителей, лиц, арендующих жилье на длительный срок, детей младше 18 лет и прибывших на лечение в санатории по путевкам. Также льгота распространяется на людей в командировках, лиц с инвалидностью, ветеранов войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и официально зарегистрированных внутри перемещенных лиц.

По оценке ГНС, в современных условиях эти поступления помогают регионам поддерживать экономическую устойчивость и создавать рабочие места в сфере услуг.

Напомним, в первом квартале 2026 года туристический сбор принес общинам более 82 млн грн. За первые три месяца года поступления выросли на 23,6% по сравнению с началом прошлого года, обеспечив чистый прирост доходов местных бюджетов в размере 15,7 млн. грн. благодаря высокой активности посетителей в западных областях и столице Украины.