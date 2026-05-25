Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Общины получили 112 миллионов гривен туристического сбора

Туризм, горы, женщина
Общины получили 112 миллионов гривен туристического сбора / Freepik

За первые четыре месяца 2026 в местные бюджеты Украины поступило 112 млн грн туристического сбора. Этот показатель на 13,1% превышает результаты за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Все привлеченные средства полностью остаются в распоряжении местных общин, самостоятельно направляющих ресурс на финансирование ключевых проектов развития. В частности, деньги идут на модернизацию инфраструктуры, обустройство рекреационных зон, реставрацию исторических памятников и поддержку информационных центров для путешественников.

Региональное распределение и правила оплаты

Наибольшие объемы поступлений зафиксированы в регионах, традиционно принимающих наибольшее количество путешественников.

Наибольшие суммы уплатили в следующих регионах:

  • Львовская область и город Киев – по 22,5 млн грн;
  • Ивано-Франковская область - 18,8 млн грн;
  • Закарпатская область - 10,3 млн грн.

Налоговая напоминает, что действующее законодательство освобождает от сбора значительное количество граждан. В частности, налог не взимается с местных жителей, лиц, арендующих жилье на длительный срок, детей младше 18 лет и прибывших на лечение в санатории по путевкам. Также льгота распространяется на людей в командировках, лиц с инвалидностью, ветеранов войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и официально зарегистрированных внутри перемещенных лиц.

По оценке ГНС, в современных условиях эти поступления помогают регионам поддерживать экономическую устойчивость и создавать рабочие места в сфере услуг.

Напомним, в первом квартале 2026 года туристический сбор принес общинам более 82 млн грн. За первые три месяца года поступления выросли на 23,6% по сравнению с началом прошлого года, обеспечив чистый прирост доходов местных бюджетов в размере 15,7 млн. грн. благодаря высокой активности посетителей в западных областях и столице Украины.

Автор:
Максим Кольц