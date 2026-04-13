AI Лидеры

Туристический сбор принес общинам более 82 млн грн: какие регионы стали лидерами по оплате

туристы, туризм, парень, девушка
Туристический сбор пополнил местные бюджеты 82 миллиона / Freepik

В первом квартале 2026 года в местные бюджеты Украины поступило 82,2 млн. грн. туристического сбора. Это на 23,6% больше, чем за первые три месяца прошлого года, когда сумма составила 66,5 млн. грн. Общий прирост доходов составил 15,7 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Региональное распределение поступлений

Наибольшие объемы сбора зафиксированы в областях, являющихся центрами делового и туризма отдыха:

  • город Киев - 17,9 млн грн;
  • Львовская область - 16,4 млн грн;
  • Ивано-Франковская область - 12,3 млн грн;
  • Закарпатская область - 7,5 млн грн.

Механизм начисления и ставки

Размер туристического сбора рассчитывается на основе минимальной заработной платы установленной на 1 января текущего года. Местные органы самоуправления определяют процентную ставку в пределах законодательных норм.

По состоянию на 2026 год действуют следующие ограничения:

  • для внутреннего туризма ставка составляет до 0,5% от минимальной зарплаты, что составляет сумму до 43,24 грн в сутки;
  • для иностранного туризма ставка составляет до 5% минимальной зарплаты, что составляет до 432,35 грн в сутки.

Использование средств

Полученные финансовые ресурсы остаются в распоряжении местных общин. Средства направляются на финансирование следующих направлений:

  • обновление и развитие инфраструктуры;
  • социальная защита населения;
  • поддержка областей образования и медицины;
  • укрепление обороноспособности и безопасности региона.

Напомним, по итогам января и февраля более 5 тысяч плательщиков направили в бюджеты 72,5 млн грн туристического сбора.

Автор:
Татьяна Ковальчук