Громади отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору

За перші чотири місяці 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 112 млн грн туристичного збору. Цей показник на 13,1% перевищує результати за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Усі залучені кошти повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, які самостійно спрямовують ресурс на фінансування ключових проєктів розвитку. Зокрема, гроші йдуть на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, реставрацію історичних пам'яток та підтримку інформаційних центрів для мандрівників.

Регіональний розподіл та правила сплати

Найбільші обсяги надходжень зафіксовані у регіонах, які традиційно приймають найбільшу кількість мандрівників.

Найбільші суми сплатили у таких регіонах:

Львівська область та місто Київ — по 22,5 млн грн;

Івано-Франківська область — 18,8 млн грн;

Закарпатська область — 10,3 млн грн.

Податкова нагадує, що чинне законодавство звільняє від сплати збору значну кількість громадян. Зокрема, податок не стягується з місцевих жителів, осіб, які орендують житло на тривалий термін, дітей віком до 18 років та тих, хто прибув на лікування до санаторіїв за путівками. Також пільга поширюється на людей у відрядженнях, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

За оцінкою ДПС, у сучасних умовах ці надходження допомагають регіонам підтримувати економічну стійкість та створювати робочі місця у сфері послуг.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року туристичний збір приніс громадам понад 82 млн грн. За перші три місяці року надходження зросли на 23,6% порівняно з початком минулого року, забезпечивши чистий приріст доходів місцевих бюджетів у розмірі 15,7 млн грн завдяки високій активності відвідувачів у західних областях та столиці України.